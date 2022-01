Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Greg Daniels e Mike Judge, creatori di famose sitcom come The Office e King of the Hill, sono attualmente impegnati nella nuova serie animata in arrivo su Netflix, Bad Crimes. Judge e Daniels non sono estranei alle sitcom animate: le due menti creative si sono infatti unite per creare King of the Hill, una delle serie animate più celebrate di tutti i tempi. Inoltre, Judge e Daniels sono noti per il loro lavoro rispettivamente su Silicon Valley e Parks and Recreation.

Bad Crimes avrà 10 episodi, e sarà la prima serie di Bandera Entertainment Company, la nuovissima società di produzione creata da Judge e Daniels. Al timone c'è anche la creatrice/produttrice esecutiva Nicole Silverberg, insieme alla produttrice esecutiva Erica Hayes, il cui curriculum include Rick and Morty e Big Mouth.

La nuova serie avrà come protagonista la comica Nicole Byer comparsa in Brooklyn Nine-Nine e l'esilarante Lauren Lapkus, che ha fatto apparizioni in Orange is the New Black e The Big Bang Theory.

Secondo la sinossi di Netflix, "Bad Crimes è interpretato da Nicole Byer e Lauren Lapkus nei panni di Kara e Jennie, due agenti dell'FBI che viaggiano attraverso il Paese per risolvere crimini orribili mentre si destreggiano tra amicizia, ambizioni di carriera e quanti più uomini possibile".

Fonte: Screen Rant