Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 14 minuti fa

Negli ultimi anni, Avatar: The Last Airbender ha avuto un enorme ritorno e molte persone in tutto il mondo ne hanno scoperto il fascino per la prima volta. Netflix spera quindi di affascinarli con il suo adattamento live-action. Le riprese del progetto sono attualmente in Canada, quindi i fan stanno tenendo d'occhio gli aggiornamenti.

È stata infatti rilasciata da poco una nuova foto sulla pagina Facebook Netflix Geeked, che mostra un dietro le quinte di Gordon Cormier, il giovane attore che interpreterà Aang, che si esercita nei movimenti per il dominio dell'aria. Sul set è affiancato da Daniel Dae Kim, che sembra feroce nella sua posa di dominio del fuoco. Quest'ultimo infatti interpreterà il Signore del Fuoco Ozai.

"Solo l'Avatar e il Signore del Fuoco che si allenano insieme nel loro dominio dietro le quinte di Avatar: The Last Airbender di Netflix". Questa la didascalia della foto.

Il commento di Cormier relativo a Momo che si può vedere sulla foto "Momo, è ora che tu vada", ha fatto impazzire i fan, che sperano che il piccolo lemure alato compaia nell'adattamento live-action.

Questo scatto mostra quanto seriamente Cormier e Kim stiano prendendo le loro sessioni di allenamento, ma l'incontro tra Aang e Ozai è ancora lontano per il momento. La prima stagione della serie TV dovrebbe coprire la maggior parte, se non tutto, del primo libro quando uscirà su Netflix e per chi fosse digiuno sulla storia, quello sarà lo scontro finale.

Per ora non si hanno notizie sulla data di debutto del live-action. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.

Fonte: Comic Book