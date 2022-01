Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 22 minuti fa

La serie Attrazione Fatale della Paramount+ ha trovato il volto per il ruolo interpretato da Michael Douglas nel film del 1987: Joshua Jackson, famoso per aver vestito i panni di Pacey in Dawson's Creek. L'attore è stato scelto per apparire come Dan Gallagher, l'oggetto dell'ossessione della sua amante (interpretata da Lizzy Caplan) dopo una breve relazione.

"Joshua è un talento incredibile che crea personaggi meravigliosamente complicati sia sullo schermo che sul palcoscenico", ha dichiarato Nicole Clemens, presidente di Paramount+ Original Scripted Series. “Lui e Lizzy sono perfettamente abbinati per raccontare una narrativa moderna e sfumata sulla complessità della psiche umana. Siamo entusiasti di collaborare con loro per portare questa storia provocatoria e accattivante a una nuova generazione".

Attrazione Fatale è stata ordinata a novembre 2021, momento in cui è stato annunciato il casting di Caplan per il ruolo di Alex (Glenn Close nel film).

"Una rivisitazione approfondita del classico thriller psicosessuale e pietra miliare della cultura degli anni '80, la nuova serie esplorerà l'attrazione fatale e i temi senza tempo del matrimonio e dell'infedeltà, attraverso la lente degli atteggiamenti moderni nei confronti delle donne forti, dei disturbi della personalità e del controllo coercitivo", si legge nella logline.

Fonte: TV Insider