Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Cosa succede quando la tecnologia di Tony Stark cade nelle mani sbagliate? A quanto pare, nemmeno la star di Armor Wars Don Cheadle lo sa: l'attore ha infatti affermato che "non potrebbe fare spoiler nemmeno se lo volesse". Il primo progetto dei Marvel Studios guidato da James "War Machine" Rhodes (Cheadle), amico e partner del defunto Iron Man (Robert Downey Jr.), dà una svolta alla classica storia Marvel Comics.

In vista dell'inizio delle riprese previsto nel 2022, Cheadle afferma che la serie TV spin-off annunciata da Kevin Feige a dicembre è ancora nelle fasi "super precoci" di sviluppo presso Disney+.

"Tutto quello che so è che cominceremo tra un paio di settimane, e inizieremo a cercare di analizzare la storia, dobbiamo capire chi, cosa, quando e dove", ha affermato Cheadle. "È ancora l'inizio della fase di sviluppo, quindi non potrei fare spoiler nemmeno se lo volessi. Non so cosa succede".

Cheadle, che di recente ha ripreso il ruolo di James Rhodes al fianco di Anthony Mackie in The Falcon and The Winter Soldier, ha rivelato in precedenza che Armor Wars avrebbe "scavato davvero a fondo" nel personaggio che ha interpretato in Iron Man 2:

"Sarà interessante. Stiamo solo parlando di quello che potrebbe essere lo spettacolo. Probabilmente inizieremo le riprese il prossimo anno, ora stiamo solo analizzando la storia. Stiamo decidendo come sarà quel viaggio, quale sarà l'iterazione. Ovviamente, se la gente conosce Armor Wars dal fumetti sanno di cosa tratta la serie. Ma si tratta anche di capire come stabilire e approfondire chi è Rhodey, perché non lo abbiamo conosciuto poi molto nei film".

Fonte: Comic Book