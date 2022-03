Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Archive 81 è stato cancellato da Netflix dopo una sola stagione.

La serie di otto episodi, che ha debuttato sulla piattaforma a gennaio, segue alcuni ricercatori che catalogano l'archivio video di un regista scomparso. L'archivista specializzato nel recupero e restauro di vecchie pellicole Dan Turner (Mamoudou Athie) accetta l'inusuale offerta di lavoro di un manager di una misteriosa azienda: il suo compito sarebbe stato ripristinare VHS danneggiate, nelle quali scoprirà dei video-documentario girate da una dottoranda in antropologia, Melody Pendras (Dina Shihabi), che negli anni '90 decide di studiare la storia di un palazzo dell’East Village conosciuto come Visser, al centro di leggende urbane sulla presenza di oscure vicende in cui è coinvolta una setta satanica.

Il cast comprendeva anche Evan Jonigkeit, Julia Chan, Ariana Neal, Matt McGorry e Martin Donovan. La serie è stata liberamente ispirata dal podcast omonimo. È stato sviluppato per la televisione da Rebecca Sonnenshine, che è stata anche produttrice esecutiva e showrunner. Anche James Wan e Michael Clear di Atomic Monster figurano come produttori esecutivi insieme a Rebecca Thomas, Antoine Douaihy e Paul Harris Boardman.

Netflix ha sempre affermato di valutare le sue decisioni di rinnovo o cancellazione in base al numero di spettatori di uno show rispetto al suo budget, anche se il gigante dello streaming riporta raramente il numero di spettatori.

Lo spettacolo ha anche ricevuto recensioni per lo più positive al suo debutto, con una media dell'81% di gradimento della critica su Rotten Tomatoes.

Fonte: Variety