Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

HBO Max ha ordinato un nuovo progetto in collaborazione con DC Comics: una nuova serie TV basata sulla graphic novel Aqualad.

Il premio Oscar Charlize Theron non ha mai recitato nell’MCU, ma in compenso è entrata in contatto col mondo DC. Infatti sarà presente nel team di produzione insieme a A.J. Dix, Beth Kono e Andrew Haas di Denver & Delilah Films. Non si conosce ancora chi si occuperà della scrittura dello show.

Il personaggio Jackson Hyde (Aqualad), apparso per la prima volta in Brightest Day #4, è anche conosciuto come Kaldur'ahm ed è stato creato da Brandon Vietti, Greg Weisman e Phil Bourassa. Nella serie animata si scopre che Hyde è il figlio del villain di Aquaman, Black Manta.

La serie live-action sarà l'adattamento nello specifico di You Brought Me the Ocean, scritto da Alex Sanchez e illustrato da Julie Maroh. La trama segue le vicende di Hyde da adolescente gay nel New Mexico che scopre le sue capacità sovrumane mentre s'innamora di un compagno di classe di nome Kenny Liu.

Nella seconda stagione di Titans, Aqualad ha debuttato in versione live action, con Drew Van Acker che ha interpretato la versione di Garth del personaggio.

Fonte: Heroic Hollywood