Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il catalogo di Apple TV+ continua la sua espansione: la piattaforma ha da poco annunciato una nuova serie - ancora senza titolo - ispirata all'ultimo romanzo incompiuto di Edith Wharton, The Buccaneers.

Il nuovo progetto sarà costituito da otto episodi dalla durata di un'ora ciascuno, e vedrà come protagoniste Kristine Froseth (The Society, Cercando Alaska), Alisha Boe (Tredici), Josie Totah (Bayside School), Aubri Ibrag (Dive Club - Un Tuffo nel Mistero), Imogen Waterhouse (The Outpost, Gli Irregolari di Baker Street) e Mia Threapleton (Shadows, I Am Ruth), interpretando rispettivamente Nan St. George, Conchita Closson, Mabel Elmsworth, Lizzy Elmsworth, Jinny St. George e Honoria Marable.

Scritta e ideata da Katherine Jakeways e diretta dalla vincitrice del BAFTA Susanna White, la serie TV è attualmente in produzione in Scozia.

La descrizione ufficiale rilasciata da Apple TV+ recita: "Ragazze con soldi, uomini con potere. Nuovo denaro, vecchi segreti. Un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni '70 dell'Ottocento, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano con la conservatrice Inghilterra attraversata da un'aria nuova che guarda con disprezzo a secoli di tradizione. Inviate dall'America per assicurarsi mariti e titoli, queste giovani donne puntano molto più in alto, e dire 'lo voglio' è solo l'inizio...".