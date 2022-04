Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Il servizio streaming di Netflix è pronto a lanciare una nuova serie TV a tema spionistico che vedrà come protagonisti Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro (The Good Cop), che vestiranno i panni di un padre e una figlia che, all’insaputa l'uno dell’altro, hanno per anni lavorato come agenti della CIA.

Dopo aver scoperto la verità che ognuno celava, i due dovranno affrontare l’idea di non conoscersi affatto, mentre si troveranno a collaborare in qualità di partner.

Stando agli ultimi aggiornamenti, il cast dello show, ancora senza un titolo, vedrà al presenza in ruoli regular di Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Milan Carter, Fortune Feimster, Barbara Eve Harris, Gabriel Luna, Fabiana Udenio e Travis Van Winkle, mentre Devon Bostick, David Chinchilla, Rachel Lynch Stephanie Sy e Scott Thompson appariranno come ricorrenti.

Baruchel sarà Carter, insegnante d'asilo e dolce fidanzato di Emma ( Barbaro ), a cui è stato fatto credere che l’amata lavori per un'organizzazione no-profit che fornisce acqua pulita ai bisognosi in tutto il mondo.

Il loro legame sarà messo a dura prova, quando l’uomo scoprirà i segreti che gli sono stati da sempre taciuti.

Brielle (A.P. Bio) darà il volto a Tina, un'analista della NSA in prestito alla CIA, che, nonostante la giovane età, è molto brava nel suo lavoro.

Capace e intelligente, si troverà un po’ intimidita dai nuovi colleghi.

Udenio vestirà i panni di Tally, l'ex moglie di Luke ( Schwarzenegger ) e madre di Emma.

Ignara della doppia vita dei due, è sempre stata sospettosa dei frequenti "viaggi di lavoro" del marito, che inevitabilmente hanno creato distanza nella loro relazione.

Malgrado abbia un nuovo uomo nella sua vita, la chimica con l’ex è ancora palpabile.

Carter sarà Barry, un adorabile e fiero nerd, che ha lavorato nella CIA a stretto contatto con Luke negli ultimi 20 anni.

Gentile e brillante, tiene al sicuro il suo partner e tutto il team rimanendo lontano dall'azione.

Buckley (The Office) interpreterà Donnie, l'attuale, accomodante, fidanzato di Tally.

Sempre premuroso e positivo, l’uomo cambierà atteggiamento quando si renderà conto che Luke sta cercando di riconquistare l’ex moglie.

Feimster (The Mindy Project) sarà Roo, abbreviazione di Ruth, un'intelligente e sarcastica ufficiale della CIA che vede in Luke una figura paterna.

(The Mindy Project) sarà Roo, abbreviazione di Ruth, un'intelligente e sarcastica ufficiale della CIA che vede in Luke una figura paterna. Harris interpreterà Dot, intelligente, autoritario ed intimidatorio direttore regionale della CIA.

Luna (Agents of Shield) darà il volto a Boro, un carismatico uomo d'affari, laureato ad Oxford, che ha scelto di impiegare le proprie abilità nel commercio illegale di armi.

Winkle (The Last Ship) vestirà i panni di Aldon, un eccellente ufficiale della CIA.

Saccente come nessun altro, nel profondo nasconde un animo gentile e dolce.

Bostick (The 100) interpreterà Oscar, il figlio di Luke e Tally, aspirante sviluppatore di app, che non è mai stato all'altezza delle aspettative del padre.

(The 100) interpreterà Oscar, il figlio di Luke e Tally, aspirante sviluppatore di app, che non è mai stato all'altezza delle aspettative del padre. Chinchilla sarà Cain Khan, l’intimidatorio tenente di Boro, anche lui implicato nel commercio illegale di armi.

Lynch darà il volto a Romi, la dolce bambina di 6 anni di Oscar e Sandy, che sarà interpretata da Stephanie Sy .

darà il volto a Romi, la dolce bambina di 6 anni di Oscar e Sandy, che sarà interpretata da . Infine, Thompson vestirà i panni del Dr. Louis Pfeffer, psicologo operativo presso la CIA, responsabile delle sessioni di terapia congiunta di Luke e Emma.

Schwarzenegger è inoltre coinvolto nel progetto in veste di produttore insieme a Adam Higgs, Scott Sullivan, David Ellison, Dana Goldberg, Bill Bost, mentre in qualità di ideatore troviamo Nick Santora (Reacher).

