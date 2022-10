Angela Lansbury Muore a 96 Anni. Addio alla Signora in Giallo

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Angela Lansbury, una tra le leggende del piccolo schermo, si è spenta all’età di 96 anni nella sua casa di Los Angeles. Avrebbe compiuto 97 anni tra cinque giorni.

A dare la notizia è la famiglia:

"I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell'annunciare che la loro madre è morta nel sonno nella sua casa".

L'attrice di origine inglese era amata dal pubblico soprattutto per il ruolo di Jessica Fletcher nella serie TV La Signora in Giallo, di cui aveva girato dodici stagioni.

Protagonista ancora giovanissima del film Angoscia (1944) e Il Ritratto di Dorian Gray (1945), che le valsero entrambi due nomination all'Oscar e un Golden Globe, è inoltre stata tre volte candidata all'Oscar e cinque volte vincitrice del Tony Award per il ruolo della scrittrice Fletcher.

In più è stata la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in Gran Premio, la spietata protagonista del thriller Va' e Uccidi, una seduttrice in Sansone e Dalila. Ma anche una deliziosa apprendista strega alle prese con tre bambini e con i soldati tedeschi in Pomi d'ottone e Manici di Scopa, oltre a essere presente al fianco di Peter Ustinov in Assassinio sul Nilo e Miss Marple in Assassino allo Specchio.

Nel 2013 le era stato conferito l'Oscar alla carriera.

Fonte: TVLine