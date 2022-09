Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Disney+ e Star Wars hanno rilasciato un nuovo promo di Andor con il protagonista Diego Luna (Narcos: Messico), il quale spiega la timeline della serie TV.

Nella clip, l'attore messicano che interpreta Cassian Andor rivela:

"Prima che una nuova speranza emerga in una galassia molto lontana, prima della creazione di un'arma devastante nota come Morte Nera e prima che una squadra di ribelli conosciuta come Rogue One si unisca per la prima volta, un ladro ignaro di nome Cassian Andor sarà mandato in un viaggio che innesca la nascita di una ribellione e mette in moto tutto ciò che hai imparato a conoscere".

Secondo la sinossi ufficiale, "la serie TV esplorerà con una nuova prospettiva la galassia 'Star Wars', concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor per scoprire il suo ruolo nel modo. La serie porta avanti la storia della nascente ribellione contro l'Impero e il coinvolgimento di diverse persone e pianeti. È un'era piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle".

Andor debutterà su Disney+ il 21 settembre con i primi tre episodi.

Fonte: Comic Book