Sono passati quasi sei anni da quando abbiamo visto esplodere l’eroe di Rogue One di Diego Luna, Cassian Andor. Ora, la spia ribelle sta per tornare in una serie TV di due stagioni che si concluderà dove l’abbiamo incontrato nel 2016.

Andor è stato a lungo nel calderone della Lucasfilm, subendo una serie di ritardi di produzione a causa del Covid. Ma ora sarà finalmente disponibile e sarà presentato in anteprima tra poco più di un mese. Questo è un sollievo per l’attore, che si è detto preoccupato che fosse passato troppo tempo dal film.

Luna ha anche rivelato di essere stato coinvolto nella trama di Andor:

"Tutta questa storia era nella mia mente. Non era rilevante per nessuno. Parla di un passato traumatico, ma nessuna specificità. Ovviamente, come attore, avevo la mia storia passata. Non arrivi sul set senza sapere da dove vieni e cosa motiva ogni decisione presa dal tuo personaggio, ma sono informazioni di cui nessuno si è preoccupato per anni".

Sebbene i dettagli precisi di ciò che accadrà ad Andor siano ancora sconosciuti, sembra che la serie TV, composta da 12 episodi, metterà in primo piano l’odio di Cassian per l’Impero nel suo pianeta, che viene invaso e la sua casa gli viene portata via. Riesce a fuggire dal mondo, giurando di fare tutto il possibile per distruggere la potenza imperiale. Questo lo porta ad avvicinarsi all’Alleanza Ribelle ed è qui che tutto inizia.

Andor sarà rilasciato su Disney+ il 31 agosto.

