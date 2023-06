Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Nelle scorse ore è stato annunciato lo sviluppo di Among Us, serie animata basata sull'omonimo videogioco, in lavorazione presso i CBS Studios.

La rete ha stretto una partnership con Innersloth, lo studio dietro Among Us, per sviluppare il progetto di cui Owen Dennis sarà creatore e produttore esecutivo.

Secondo la descrizione ufficiale, la serie animata si basa sulla premessa del gioco, ovvero "I membri del tuo equipaggio sono stati sostituiti da un mutaforma intento a creare confusione, sabotare la nave e uccidere tutti. Sradica l'impostore o cadi vittima dei suoi piani omicidi".

Titmouse, noto per aver lavorato a spettacoli come Big Mouth e Star Trek: Lower Decks, fungerà da studio di animazione per la serie. Insieme a Dennis, anche Forest Willard, Marcus Bromander e Carl Neisser di Innersloth saranno i produttori esecutivi, insieme a Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina di Titmouse.

Nessuna rete o piattaforma di streaming è attualmente collegata al progetto.

Fonte: Variety