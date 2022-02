Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Sono ufficialmente iniziate le riprese di American Born Chinese, la nuova serie di Disney+ a cui lavorerà il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton. Lo spettacolo è un adattamento dell'omonima graphic novel di Gene Luen Yang del 2006, e sarà interpretato da Michelle Yeoh, Ben Wang, Yeo Yann Yann, Chin Han, Daniel Wu e Jonathan Ke Quan.

Pubblicato nel 2006, American Born Chinese è fortemente ispirato dalla mitologia cinese e racconta tre storie apparentemente sconnesse che si uniscono per esplorare temi di identità, cultura e famiglia. La 20th Century Television ha acquisito i diritti della graphic novel per l'adattamento in arrivo su Disney+.

Melvin Mar, che sarà produttore esecutivo della serie insieme a Cretton, ha condiviso una foto di sé stesso, del regista e del cast sul suo account Instagram:

La serie segue Jin Wang (Ben Wang), un adolescente che si destreggia tra la vita sociale del liceo e la vita familiare da immigrato. Quando Jin incontra un nuovo studente straniero (Jim Liu) il primo giorno di scuola, i loro mondi si scontrano mentre Jin viene coinvolto in una battaglia tra divinità mitologiche cinesi.

Fonte: Screen Rant