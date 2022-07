Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale della nuova serie TV per bambini e famiglie Ambra Chiaro, dalla scrittrice e regista Bonnie Hunt e in arrivo il 29 luglio sulla piattaforma.

Basata sui bestseller di Paula Danziger, con oltre 10 milioni di copie stampate, Ambra Chiaro è uno sguardo senza filtri su una ragazza che si rifugia nell'arte e nella musica per affrontare il divorzio dei suoi genitori.

Scritta e diretta da Bonnie Hunt, Ambra Chiaro vede nel cast Carsyn Rose (The Rookie), Sarah Drew (Grey's Anatomy), Darin Brooks (The Croods: Family Tree) nei panni di Max, Ashley Williams (How I Met Your Mother) nel ruolo di Pam, Michael Yo (Kevin Can Wait) come Philip e Liliana Inouye (The Slows) nelle vesti di Brandi Colwin.

