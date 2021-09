All American 4: rilasciato il Trailer Ufficiale della nuova Stagione

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Se dopo il finale della terza stagione di All American eravate preoccupati per la sorte di un certo personaggio, il trailer ufficiale della quarta stagione, appena rilasciato da The CW, non porterà alcun sollievo:

Si tratta ovviamente di Coop (interpretata da Bre-Z), la cui vita rimane in pericolo dopo che Mo le ha sparato. Il trailer sfrutta l’ansia riguardo al destino di Coop, mostrando Spencer mentre parla con qualcuno in un cimitero, con una sinistra musica di sottofondo.

“Coop non ti avrebbe mai permesso di mettere da parte i tuoi sogni”, dice Patience a Spencer. “Lei non è qui per dirtelo, perciò lo farò io al posto suo”.

Aspettiamo di vedere anche cosa accadrà a Layla, che è stata vista l’ultima volta mettersi in viaggio con la sua presunta amica Carrie, completamente inconsapevole che quest’ultima potrebbe aver tramato per porre fine ad entrambe le loro vite. Il trailer include una breve scena di Carrie che piange, cosa che infittisce il mistero.

La quarta stagione di All American verrà trasmessa su The CW a partire dal 25 ottobre.

Fonte: TVLine