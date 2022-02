Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Christian James (Nashville) è ufficialmente entrato a far parte del cast di All American, e reciterà al fianco di Daniel Ezra, Samantha Logan e Michael Evans Behling in un ruolo ricorrente.

James interpreterà Wade Waters, un privilegiato della East Coast. È l'arrogante ma talentuoso quarterback della GAU (Golden Angeles University). Gli piace la sua posizione di potere sulle matricole e fa in modo di confonderli mettendoli in situazioni scomode e usando il suo status per spingere i nuovi ragazzi a scelte discutibili.

Nella quarta stagione, Spencer (Ezra) torna per il suo ultimo anno alla South Crenshaw High, con Billy Baker (Tyler Diggs) al suo fianco come nuovo allenatore. Con la South Crenshaw High salvata e il controverso State Championship alle sue spalle, Spencer ha gli occhi puntati sull'All American Game e sul suo futuro con la NFL, che inizia con la Toledo State. Ma prima, gli studenti devono affrontare la tumultuosa ultima metà dell'ultimo anno, tra cui un epico ballo di fine anno e tutte le complicazioni che derivano dal lasciarsi il liceo alle spalle e catapultarsi nell'età adulta.

Fonte: Deadline