Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Durante l'evento di Netflix TUDUM è stato condiviso un primo teaser trailer della nuova stagione di Alice in Borderland.

A proposito del prossimo lotto di episodi, sono stati annunciati i nuovi ingressi al cast Yuri Tsunematsu nel ruolo di Heiya, Tomohisa Yamashita come Kyuma, Hayato Isomura interpreta Banda, Kai Inowaki nel ruolo di Matsushita, Katsuya Maiguma come Yaba e Honami Sato interpreta Kotoko.

Basata sull’omonimo manga di Haro Aso, la serie TV vede protagonista Arisu (Kento Yamazaki), un giovane che si ritrova perso in una Tokyo abbandonata insieme ai suoi migliori amici, Chota (Yuki Morinaga) e Karube (Keita Machida). Quando iniziano la ricerca di civiltà, il trio scopre rapidamente di essere intrappolato in una città in cui sono costretti a partecipare a dei giochi pericolosi per sopravvivere.

La regia è firmata Sato Shinsuke (Death Note: Light Up The New World), mentre la sceneggiatura è stata curata da Watabe Yoshike, Kuramitsu Yasuko e Shinsuke Sato.

Alice in Borderland è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Variety