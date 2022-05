Alias: Due Attori della Serie TV di ABC vorrebbero un Reboot

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Sono ormai passati più di vent’anni da quando sulla rete televisiva ABC fece il suo debutto l’iconica serie creata da J.J. Abrams (Lost e Fringe) Alias, che, miscelando elementi spionistici ad un pizzico di fantascienza, seguiva le missioni dell’agente della CIA Sidney Bristow, interpretata dall’attrice Jennifer Garner.

Dopo cinque stagioni e ben 105 episodi, nel 2006 il sipario calò sullo show, ma i fan non hanno mai smesso di chiedere a gran voce un eventuale revival e sembra proprio che non siano i soli a sperare che il progetto possa andare in porto.

Recentemente infatti due dei protagonisti, precisamente Michael Vartan (Bates Motel) e Carl Lumbly (The Falcon and The Winter Soldier), volti rispettivamente di Michael Vaughn e Marcus Dixon, si sono espressi in maniera positiva a riguardo, spiegando che se fosse messo in cantiere un possibile riavvio, tornerebbero in men che non si dica.

“Sì. Sarei lì in un nanosecondo. Sarebbe un'esperienza straordinaria poter lavorare di nuovo con tutte queste persone” - ha così dichiarato Vartan – “Faranno meglio a sbrigarsi però, perché quelli corrono lungo i corridoi e ci sono le scene di combattimento... Ho qui delle ginocchia di un 53enne che potrebbe non essere d'accordo con tutto ciò. Comunque no, in termini solo di atmosfera e opportunità, sarebbe fantastico”.

Alle sue parole si è unito il collega, affermando similmente:” Non voglio dare un'età alle mie gambe, ma porterei queste ginocchia ovunque decidano di effettuare le riprese”.

Non resta quindi che aspettare e vedere se prima o poi il progetto entrerà in porto.

Fonte: Comic Book