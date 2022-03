Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La rete americana ABC ha ordinato un nuovo pilot per una inedita serie TV sul National Parks Investigative Services Branch.

L'emittente ha commissionato un pilota del progetto l'anno scorso con un diverso team creativo, anche se alla fine non è andato avanti con la produzione. Il team originale includeva Kevin Costner come co-sceneggiatore e produttore esecutivo, ma non è più legato al progetto in alcun modo.

Invece, ora c'è Rashad Raisani come scrittore e produttore esecutivo del pilot. La storia ruota attorno alle vite intricate e disordinate degli agenti che lavorano per l'ISB, un'unità d'élite delle forze dell'ordine responsabile della risoluzione di tutti i crimini gravi che si verificano nelle 81.000 miglia quadrate di terra protetta del Paese.

Non sono noti ulteriori dettagli sul casting o sulla crew, né tantomeno si conoscono maggiori dettagli sulla trama nel nuovo spettacolo o su quale piattaforma sarà disponibile. In attesa di nuove informazioni al riguardo, continuate a seguirci!

Fonte: Variety