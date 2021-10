4400: svelata la Sinossi della nuova Serie TV Reboot di The CW

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Come annunciato da tempo, la rete televisiva The CW è pronta a lanciare nel suo palinsesto autunnale 4400, reboot della serie fantascientifica omonima, andata in onda per 4 stagioni fra il 2004 e il 2007.

In vista del prossimo debutto, dopo la pubblicazione del trailer, è finalmente stata rilasciata la lunga sinossi ufficiale della premiere, che svela gli antefatti, offrendo inoltre una descrittiva anticipazione dei vari personaggi che appariranno sul piccolo schermo.

Stando al comunicato, la trama ruoterà intorno a 4400 persone, trascurate o emarginate, che nel corso di un secolo sono incomprensibilmente sparite dalla faccia del Terra, ma che all’improvviso riappaiono a Detroit tutte nello stesso momento, senza alcun ricordo di quel che è accaduto e senza alcun segno visibile del tempo trascorso.

Mentre il governo si trova a gestire il fenomeno, Jharrel (Joseph David-Jones), un assistente sociale molto empatico, e Keisha (Ireon Roach), una temprata guardia penitenziaria, vengono incaricati di occuparsi dei rifugiati.

Nonostante approcci e ideologie differenti, i due partner, lavorando fianco a fianco e prestando aiuto a tutte le persone sotto la loro supervisione, scopriranno di avere molte più cose in comune di quanto pensassero.

Fra i misteriosi viaggiatori del tempo, spiccano:

Shanice ( Brittany Adebumola ), un avvocato e giovane madre, la cui inaspettata riunione con l’ex marito Logan ( Cory Jeacoma ) e la figlia ormai adolescente Mariah è inizialmente difficile;

), un avvocato e giovane madre, la cui inaspettata riunione con l’ex marito Logan ( ) e la figlia ormai adolescente Mariah è inizialmente difficile; Andre ( TL Thompson ), un chirurgo dell'esercito del periodo del Rinascimento di Harlem;

), un chirurgo dell'esercito del periodo del Rinascimento di Harlem; Claudette ( Jaye Ladymore ), un'influente figura che di nascosto ha preso parte al movimento per i diritti civili del Mississippi;

), un'influente figura che di nascosto ha preso parte al movimento per i diritti civili del Mississippi; Isaiah "Rev" Johnston ( Derrick A. King ), un reverendo nato da una nota famiglia di telepredicatori nella Chicago degli anni '90;

), un reverendo nato da una nota famiglia di telepredicatori nella Chicago degli anni '90; LaDonna ( Khailah Johnson ), una star dei reality TV della Miami del 2015, apparentemente superficiale ma incompresa;

), una star dei reality TV della Miami del 2015, apparentemente superficiale ma incompresa; e infine due adolescenti molto diversi fra loro, Mildred (Autumn Best), una ragazza vivace, i cui pantaloni a campana rivelano la sua provenienza dagli anni '70, e Hayden (Amarr Wooten), un ragazzo introspettivo, le cui origini rimangono un mistero.

Tutti si troveranno a fare i conti con questa nuova, impossibile, realtà, consapevoli del fatto che, molto probabilmente, il loro ritorno è tutt’altro che casuale.

Il primo episodio di 4400, intitolato “Past is Prologue”, verrà trasmesso il prossimo 25 ottobre.

