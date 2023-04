Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 ore fa

Con Yellowstone e i suoi spin-off, Taylor Sheridan ha senza dubbio dimostrato il suo coraggio come uno degli showrunner più affidabili nella storia della televisione moderna.

Uno dei progetti legati a Yellowstone è 1923, che presenta la prossima generazione dei Dutton e riprende 40 anni dopo che la famiglia ha stabilito le proprie radici al ranch. Questa volta vediamo Jacob (Harrison Ford) e Cara Dutton (Helen Mirren) guidare la famiglia, combattere nuove sfide sullo sfondo di eventi storici come le pandemie, la Prima Guerra Mondiale, la Grande Depressione e molti altri.

Oltre a concentrarsi sulle lotte personali, 1923 mostra come alcuni dei principali episodi storici del 20° secolo abbiano avuto un impatto sulla famiglia Dutton e come questi eventi abbiano avuto voce in capitolo sulle sfide dei protagonisti.

Tra le problematiche che hanno dovuto affrontare c'è la sopravvivenza all'indomani della Guerra, seguita dalla depressione economica, dalla furiosa pandemia e dalla crescente concorrenza per le risorse. Il modo in cui queste tragedie hanno influenzato la vita personale della famiglia Dutton riflette il significato della storia che è stata scrupolosamente trattata dalla serie TV. Questa stessa importanza della storia è stata sottolineata dall'interprete di Cara Dutton, Helen Mirren:

“Non vedo 1923 come un franchise. Non la vedo così. So che sembrerà super pretenzioso, ma lo vedo più come un'analisi della storia dell'America, allo stesso modo in cui Guerra e Pace era un'analisi (di parte) della storia della Russia, vista attraverso gli occhi delle famiglie".

Fonte: We Got This Covered