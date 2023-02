1923: Harrison Ford è entusiasta di tornare con una 2° Stagione

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 ore fa

Mancano solo poche settimane al finale della prima stagione di 1923, e la serie TV è già stata rinnovata per una nuova stagione. Mentre i fan sono senza dubbio entusiasti della prospettiva di nuovi episodi su questa generazione della famiglia Dutton, sembra che anche la star del prequel di Yellowstone Harrison Ford sia altrettanto entusiasta di tornare a lavorare allo spettacolo.

Durante una recente intervista, l'attore ha espresso la sua gioia nel tornare a lavorare per i nuovi capitoli di 1923 e Shrinking (di Apple TV+):

"La risposta più semplice è probabilmente la più veritiera: dopo due anni passati a farmi il culo durante la pandemia, e aver aspettato un bel po' di anni prima che Indiana Jones iniziasse, non avevo fatto tutto il lavoro che avrei voluto e volevo fare qualcosa di diverso. Quindi è arrivato Shrinking e poi, molto rapidamente, è arrivato 1923. Ho accettato il lavoro senza avere una sceneggiatura su entrambi, confidando che le persone che hanno creato i progetti mi avrebbero consegnato una buona sceneggiatura. Io davvero non mi rendevo conto di quanto lavoro ci sarebbe stato in 1923, e sento assolutamente che ne vale la pena. Sono entusiasta di fare un'altra stagione di entrambi".

1923 è disponibile in streaming su Paramount+.

Fonte: Comic Book