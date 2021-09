Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

"Questo è un mondo di uomini

Ma non varrebbe niente, niente

Senza una donna".

Una nuova avventura post apocalittica si appresta ad entrare nelle case degli appassionati, quella della serie TV Y: Last Man. Etica, clonazione, rapporti uomo-donna, religione, sesso, guerra sono alcuni dei temi trattati, seguendo un'idea di fondo con una spiccata tendenza al politicamente scorretto.

Trama e cast

Lo show racconta di un'improvvisa catastrofe, che nel giro di pochi istanti, stermina tutti i mammiferi di sesso maschile (quindi dotati di cromosoma Y) dalla faccia della Terra. Un’ecatombe che lascia indenni solo le donne e un giovane ragazzo di nome Yorick Brown (Ben Schnetzer), figlio di un professore universitario, con problemi di autostima, insieme alla sua scimmia-cappuccino Ampersand che cerca di addestrare come animale domestico.

Yorick vaga attraverso le città desolate accompagnato dalla sua scimmietta, cercando di comprendere che cosa sta accadendo e, al contempo, di sfuggire alle mire di chi vorrebbe approfittarsi di lui. Per quale motivo la pandemia non li ha uccisi? Che tipo di mondo verrà plasmato dalle donne sopravvissute?

I governi si ritrovano in ginocchio, alle prese con il collasso di un sistema. Inutili i tentativi di ripopolare la Terra in laboratorio, sfruttando embrioni o sperma congelati. Tutto è inspiegabilmente inutilizzabile, come se ogni traccia dell’uomo sia stata spazzata via da madre natura.

Nel frattempo sua madre, la senatrice Jennifer Brown (Diane Lane), si ritrova improvvisamente a ricoprire la carica di presidente degli Stati Uniti, mentre deve al più presto normalizzare la situazione delle sopravvissute.

Gli altri componenti del cast sono:

Agente 355 ( Ashley Romans ) - agente dei Serivizi Segreti che diveta la guardia del corpo dell'unico uomo superstite.

Dr. Allison Mann (Diana Bang) - esperta genetista. Cerca di scoprire la causa della pandemia e perché Yorick sia sopravvissuto.

L’adattamento televisivo di FX dell’omonimo celebre fumetto DC Comics Vertigo, sceneggiato da Brian K. Vaughan e disegnato da Pia Guerra, vede come showrunner Eliza Clark.

Il progetto dello show è in cantiere dal 2017, ma la sua lavorazione è stata lunga e complessa. Dopo che Michael Green ha realizzato un primo script, l’impegno con un’altra produzione, American Gods, l'ha costretto a rimandare la partenza delle riprese. Una volta libero, nell’aprile 2019, ha abbandonato il progetto insieme alla collega Aida Mashaka Croal per divergenze creative. Nel 2020 il lavoro è passato ufficialmente alla showrunner Clark.

La serie TV giunge in un’epoca perfetta per essere apprezzata da un gran numero di spettatori, considerando le tematiche proposte e le analisi avanzate dal fumetto; pubblicato in USA tra il 2002 e il 2007 con sessanta numeri e la cui ristampa è da pochi mesi iniziata per Panini Comics.

Trailer e data di uscita

Y: The Last Man debutterà negli USA con FX sulla piattaforma di streaming Hulu il 13 settembre, mentre il 22 settembre nel Regno Unito Disney+ lancerà i primi tre episodi. In Italia ancora non si hanno conferme sulla data di uscita.