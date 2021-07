Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 2 ore fa

En los zapatos de Valeria (Nei panni di Valeria) è il primo di una saga di quattro romanzi scritti dalla spagnola Elísabet Benavent e che raccontano di quattro donne e amiche la cui vita è divisa tra aspirazioni professionali e vita sentimentale. Il romanzo - pubblicato nel 2013 - è stato definito il Sex and the City iberico è ciò a cui si è ispirata la regista María López Castaño per la scrittura di una serie TV: Valeria.

Valeria è un dramedy spagnolo prodotto da Plano a Plano e distribuito dalla piattaforma di streaming Netflix a partire da maggio 2020. La trama della serie TV ruota attorno a Valeria (Diana Gómez), una scrittrice con un romanzo in uscita e un matrimonio in crisi che trova sostegno e divertimento nelle sue grandi amiche Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) e Nerea (Teresa Riott). Valeria è stata creata da Aurora Gracià, Almudena Ocaña e Fernanda Eguiarte, María López Castaño ha lavorato come showrunner mentre Inma Torrente e Nely Reguera come registe, per cui il prodotto è esclusivamente un lavoro al femminile.

Di seguito, uno scatto pubblicato da Inma Torrente sul suo account Instagram in cui scrive:

"Dietro le telecamere di Valeria ci sono un sacco di donne meravigliose anche se qui si vedono solo quattro. È così che a me piace, compagne".

La trama

La seconda stagione - le cui riprese sono iniziate a settembre dello scorso anno - riprenderà la narrazione degli eventi dal punto in cui si era interrotto il precedente capitolo, come si può leggere dalla sinossi rilasciata direttamente da Netflix:

"Nella seconda stagione, Valeria deve affrontare una decisione che potrebbe segnare il suo futuro come scrittrice: nascondersi dietro uno pseudonimo e vivere finalmente della sua professione o rinunciare alla pubblicazione del suo romanzo e continuare a spremere l'inesauribile mondo dei contratti spazzatura. La sua vita sentimentale non è molto più stabile. Fortunatamente, anche se le fondamenta della sua vita vacillano, Valeria continua a contare sul sostegno di tre pilastri fondamentali: le sue amiche Lola, Carmen e Nerea, che attraversano anch'esse un momento vitale particolarmente confuso".

Il cast

Diana Gómez è Valeria;

è Valeria; Silma López è Lola;

è Lola; Paula Malia è Carmen;

è Carmen; Teresa Riott è Nerea;

è Nerea; Maxi Iglesias è Víctor;

è Víctor; Ibrahim Al Shami è Adrián;

è Adrián; Dominga Bofill è Noe;

è Noe; Ángel de Miguel è Héctor;

è Héctor; Alexandra Prokhorova è Roomer.

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer

Non si sa nulla circa il numero degli episodi, quindi probabilmente saranno otto come quelli della prima stagione. La data di debutto su Netflix della serie TV è fissata per il 13 agosto.

Nel frattempo, dai un'occhiata al trailer ufficiale!

Anticipazioni

Qualora si dovessero seguire i desideri della protagonista, la seconda stagione della serie TV si rivelerebbe molto più accattivante della prima. Infatti, Diana Gómez aveva parlato del suo personaggio in una ipotetica seconda stagione a SensaCine in questo modo: "Vorrei che Valeria avesse più fiducia in sé stessa. Nonostante tutti i problemi che si possono trovare, tutti i guai in cui può cacciarsi, vorrei che abbia molta fiducia in sé stessa, sicurezza, e che non abbandoni mai, mai, mai, mai le sue amiche".

Inoltre, la serie TV ha ricevuto alcune critiche dopo la messa in onda della prima stagione, per non essere stata del tutto fedele al libro, dunque, sempre Gómez ha risposto alla rivista Cosmopolitan, che la seconda stagione sarà più fedele al romanzo della Benavent.