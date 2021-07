Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

Freschissima la notizia del rinnovo di Shadow and Bone (in Italia, Tenebre e Ossa) per una seconda stagione e, rimanendo su Netflix, quello di Firefly Lane (L'Estate in cui Imparammo a Volare), per un ulteriore capitolo.

Anche The Mosquito Coast, della società di streaming di Cupertino tornerà con una seconda serie di episodi. È arrivata invece un ulteriore conferma che WandaVision, serie TV da poco disponibile su Disney+, non verrà rinnovata, essendo fin dall'inizio progettata come miniserie.

Anche per il mese di giugno 2021 abbiamo deciso di riproporre la nostra lista con lo stato attuale di tutte le serie TV, che terremo costantemente aggiornata e che replicheremo nei mesi a venire.

Gli show elencati sono in ordine alfabetico e suddivisi per lettera iniziale. È riportato anche il nome originale, nel caso la serie sia conosciuta in Italia in modo differente.

Premendo sul nome delle singole serie televisive è possibile ottenere maggiori informazioni sulle date di uscita, sul cast, la trama e molto altro ancora.

Ultimo aggiornamento: 03/07/2021 20:37.

#

A

B

Adjoa Andoh, Regé-Jean Page - Bridgerton

C

D

E

Hunter Schafer, Zendaya - Euphoria

F

G

H

I

J

Jack Ryan - Rinnovata

K

Kenan - Rinnovata

Killing Eve - Rinnovata per un'ultima stagione

L

Katherine Heigl, Sarah Chalke - L'Estate in cui Imparammo a Volare

M

N

O

P

Q

Queen Sono - Rinnovata per un'ultima stagione

Queen Sugar - Rinnovata

R

S

Gillian Anderson - Sex Education

T

U

V

Martin Henderson, Alexandra Breckenridge - Virgin River

Valeria - Rinnovata

Vera - Rinnovata

Virgin River - Rinnovata

W

Y

Yellowstone - Rinnovata

You - Rinnovata

Young Rock - Rinnovata

Young Sheldon - Rinnovata per 3 stagioni

Z

Ziwe - Rinnovata

