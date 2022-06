Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 20 ore fa

The Umbrella Academy è una serie televisiva statunitense - ottimamente accolta e recensita - distribuita da Netflix e creata da Steve Blackman che basa il suo intreccio sugli omonimi fumetti della Dark House Comics ad opera di Gerard Way e Gabriel Bá.

In seguito ad uno stallo lungo due anni, lo show è pronto a tornare con un un nuovo capitolo: il terzo.

La trama

La sinossi ufficiale del terzo ed attesissimo capitolo dello show recita così:

"Dopo aver posto fine al giorno del giudizio del 1963, l'Umbrella Academy torna a casa nel presente, convinta di aver impedito l'apocalisse e di aver sistemato una volta per tutte questa linea temporale dimenticata da Dio. Ma dopo un breve momento di celebrazione, si rendono conto che le cose non sono esattamente (ok, per niente) come le hanno lasciate. Entra in gioco la Sparrow Academy. Intelligenti, eleganti e caldi come un mare di iceberg, gli Sparrows si scontrano immediatamente con gli Umbrellas in un violento scontro che si rivela essere l'ultima delle preoccupazioni di tutti. Per affrontare le sfide, le perdite e le sorprese e trattare con un'entità distruttiva non identificata che causa il caos nell'Universo (qualcosa che potrebbero aver causato loro stessi) è necessario convincere la nuova e probabilmente migliore famiglia di papà di aiutarli a mettere a posto ciò che il loro arrivo ha guastato. Troveranno un modo per tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O questo nuovo mondo sta per rivelarsi come più di un semplice intoppo nella linea temporale?".

Il cast

Delle prime due stagioni ritroveremo nel cast:

Elliot Page è Viktor/Sette;

è Viktor/Sette; Aidan Gallagher è Cinque;

è Cinque; Tom Hopper è Luther/Uno;

è Luther/Uno; David Castañeda è Diego/Due;

è Diego/Due; Emmy Raver-Lampman è Allison/Tre;

è Allison/Tre; Robert Sheehan è Klaus/Quattro;

è Klaus/Quattro; J ustin H. Min è Ben/Sei - Sparrow Due;

è Ben/Sei - Sparrow Due; Colm Feore è Sir Reginald;

è Sir Reginald; Ritu Arya è Lila.

Oltre alla nuova versione di Ben/Due, nel nuovo capitolo saranno presenti anche gli altri membri della Sparrow Academy di cui Netflix ha fornito dei piccoli assaggi:

Justin Cornwell è Marcus/ Sparrow Uno, "un affascinante, cesellato, colosso. Onesto, virtuoso ed esigente, Marcus tiene unita la famiglia. Aggraziato ma letale, calcolatore ma compassionevole, è tanto intelligente quanto forte. Marcus è disciplinato, razionale e controllato. Riesce a mantenere fiducia e leadership senza mai dover alzare la voce";

è Marcus/ Sparrow Uno, "un affascinante, cesellato, colosso. Onesto, virtuoso ed esigente, Marcus tiene unita la famiglia. Aggraziato ma letale, calcolatore ma compassionevole, è tanto intelligente quanto forte. Marcus è disciplinato, razionale e controllato. Riesce a mantenere fiducia e leadership senza mai dover alzare la voce"; Britne Oldford è Fei/Sparrow Tre che "vede il mondo in un modo speciale. Si presenta come una misantropa che preferisce stare da sola piuttosto che passare anche solo un secondo con te. Ma, a dire la verità, Fei vorrebbe avere un amico. Il più delle volte, Fei è la persona più intelligente nella stanza ed anche quella disposta a risolvere le cose. Ma se la incroci non puoi voltarti indietro, perché Fei non si fermerà finché il lavoro non sarà finito";

è Fei/Sparrow Tre che "vede il mondo in un modo speciale. Si presenta come una misantropa che preferisce stare da sola piuttosto che passare anche solo un secondo con te. Ma, a dire la verità, Fei vorrebbe avere un amico. Il più delle volte, Fei è la persona più intelligente nella stanza ed anche quella disposta a risolvere le cose. Ma se la incroci non puoi voltarti indietro, perché Fei non si fermerà finché il lavoro non sarà finito"; Jake Epstein è Alphonso/Sparrow Quattro, al quale "anni di lotta al crimine hanno lasciato il volto e il corpo con innumerevoli cicatrici delle sue battaglie. Per compensare, Alfonso è armato di un senso dell'umorismo caustico e pungente. L'unica cosa che gli piace più di picchiare verbalmente chiunque sia stupido è sbattergli in faccia una buona pizza e una confezione da sei di birra";

è Alphonso/Sparrow Quattro, al quale "anni di lotta al crimine hanno lasciato il volto e il corpo con innumerevoli cicatrici delle sue battaglie. Per compensare, Alfonso è armato di un senso dell'umorismo caustico e pungente. L'unica cosa che gli piace più di picchiare verbalmente chiunque sia stupido è sbattergli in faccia una buona pizza e una confezione da sei di birra"; Genesis Rodriguez è come Sloane/Sparrow Cinque, "una romantica e una sognatrice che avverte una chiamata cosmica superiore che le dice di vedere il mondo e di sperimentare una vita al di là della sua educazione. Ma gli obblighi verso la sua famiglia tengono Sloane legata all'Accademia, così come la sua paura di attraversare il confine conosciuto. Tuttavia, Sloane ha dei piani e un giorno potrebbe essere abbastanza coraggiosa da intraprenderli";

è come Sloane/Sparrow Cinque, "una romantica e una sognatrice che avverte una chiamata cosmica superiore che le dice di vedere il mondo e di sperimentare una vita al di là della sua educazione. Ma gli obblighi verso la sua famiglia tengono Sloane legata all'Accademia, così come la sua paura di attraversare il confine conosciuto. Tuttavia, Sloane ha dei piani e un giorno potrebbe essere abbastanza coraggiosa da intraprenderli"; Cazzie David è Jayme/Sparrow Sei, "una solitaria nascosta sotto una felpa. Non dice molto perché non deve. Jayme ha un ringhio che induce la paura. Guardatela di sfuggita, e correrete dall'altra parte della strada per evitare ciò potrebbe accadere. Intelligente e tagliente come un coltello, passa la maggior parte del suo tempo con Alphonso, il suo unico amico".

Insieme ai sei ragazzi della Sparrow Academy, compare anche il numero Sette, Christopher che ora è un cubo psichico incandescente. Nonostante la sua nuova forma, Netflix ha lasciato anche qui la descrizione del suo personaggio: "Christopher è un cubo telecinetico di origine sconosciuta. Può rendere la stanza gelida e indurre una paura paralizzante. Egli agisce come oracolo consultato dagli Sparrows distribuendo consigli incredibili ed agendo da mediatore di famiglia. Affidabile e leale, è trattato dagli Sparrows come qualsiasi altro fratello. Christopher è una forza da non sottovalutare".

Infine, per allietare i più affezionati di Euphoria, apparirà nella terza stagione di The Umbrella Academy Javon Walton (Ashtray). Il giovane attore ha raccontato ad Esquire:

"È stato fenomenale lavorare con quel cast. Sappiate però, che il personaggio sarà davvero imprevedibile. La gente penserà che farò parte dell'altra accademia o cose di questo genere. Invece, tutti saranno stupiti".

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer

Come le precedenti, anche questa stagione sarà composta da dieci episodi, così intitolati:

Meet the Family (Incontrare la famiglia) The World's Biggest Ball of Twine (Il più grande gomitolo di spago del mondo) Pocket Full of Lightning (La tasca piena di fulmini) Kugelblitz (Fulmine) Kindest Cut (Un taglio più grazioso) Marigold (Calendula) Auf Wiedersehen (Arrivederci) Wedding at the End of the World (Matrimonio alla fine del mondo) Six Bells (Sei campane) Oblivion (Oblio)

Questi ultimi saranno disponibili su Netflix a partire da mercoledì 22 giugno.

Di seguito il trailer ufficiale in lingua italiana.