Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

“La nostra gente è dispersa come stelle nella galassia. Cosa siamo? Per cosa ci battiamo?".

Ancor prima del debutto della seconda stagione, era stato confermato che The Mandalorian avrebbe continuato la sua narrazione con un nuovo terzo capitolo. Dopo una lunghissima attesa da parte dei fan di Star Wars, sta per tornare l’amata serie TV su Disney+.

Trama e cast

La storia di Mando (Pedro Pascal) e Grogu aveva avuto una battuta d'arresto nell’ultimo spettacolare finale della scorsa stagione con la separazione tra i due, dopo l’apparizione di Luke Skywalker (Mark Hamill) – che aveva percepito Grogu da Tython - assieme a R2-D2. Così il Jedi decide di addestrarlo e lo porta via non prima dell’addio di Din Djarin che si toglie l’elmo e saluta il piccolo.

Negli episodi inediti Mando ha smesso i panni del cacciatore di taglie solitario e si è riunito a Grogu. I due navigano nella galassia per raggiungere Mandalore, con l’obiettivo di ripristinare l’onore di Mando. Non sarà un’impresa facile ma Din Djarin sente il dovere di fare il massimo per riscattarsi dalle trasgressioni del passato. Il Mandaloriano, infatti, aveva promesso di aiutare Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) e i suoi Nite Owls a riprendersi la loro Patria se lo avessero aiutato a salvare il piccolo, quindi dovrà tenere fede alla promessa, tanto più ora che è entrato in possesso della spada oscura da Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Su Mandalore i due protagonisti incontrano così Bo-Katan che però li invita a lasciare il pianeta. Un nuovo tassello di ostilità si aggiunge alla trama e aumenta la suspense del pubblico. Il ritorno sul pianeta di nascita è inoltre segnato da numerosi incontri, alcuni già noti e altri completamente nuovi, che caratterizzeranno l’andamento della narrazione.

Nel cast sono stati confermati anche Carl Weathers nel ruolo di Greef Karga e Timothy Olyphant come Cobb Vanth. Inoltre saranno presenti Amy Sedaris e Emily Swallow, con l’inserimento come guest star di Christopher Lloyd (Ritorno al Futuro).

Produzione, approfondimenti e curiosità

Creato, scritto e prodotto da Jon Favreau, lo show vede tra i produttori esecutivi anche Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson.

Favreau, in una recente intervista, ha voluto anticipare ai fan la presenza di un possibile salto temporale e di come lo storytelling dell'MCU abbia influenzato anche quello di The Mandalorian:

"Il Marvel Cinematic Universe è iniziato a diventare molto complesso con il passare del tempo fino ad arrivare agli ultimi due film sugli Avengers diretti dai fratelli Russo. Era interessante il fatto che si potessero realizzare capitoli che non rientravano all'interno di specifiche storie di alcuni personaggi e che al tempo stesso non li penalizzassero. Ci sarà quindi un salto temporale da The Book of Boba Fett alla terza stagione di The Mandalorian. Grogu è cresciuto ed è passato molto tempo dagli ultimi allenamenti con Luke. Quindi potrete vedere come il suo controllo della Forza sia diventato ancora più grandi".

Tra i registi della nuova stagione figurano grandi ritorni, come quelli di Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa e Carl Weathers, che oltre ad interpretare Greef Karga aveva diretto un episodio nella scorsa stagione. Tra le new entry invece risultano la direttrice della fotografia di Black Panther Rachel Morrison, il regista di Minari Lee Isaac Chung e Peter Ramsey regista di Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Durante una delle interviste per la promozione dello spettacolo, Pedro Pascal ha svelato qualcosa di molto personale. Alla domanda “Quale richiesta dei fan non accetterebbe mai di esaudire?”, l’attore cileno ha risposto:

"Le persone vengono da me e mi chiedono di imitare la voce del personaggio per i loro figli. Tuttavia, suona molto inappropriata, perché è una voce che io definisco da 'camera da leto', ossia molto bassa e affannosa. Tutto ciò ha dei risvolti a dir poco inquietanti, ecco perché ritengo che non funzioni affatto nella vita reale".

Inoltre ha sottolineato come indossare l’iconica armatura sia molto scomodo:

"È come indossare un guanto dalla testa ai piedi, con tanto di pesi disseminati su tutto il corpo. Ironicamente, non riesco a osservare nessuna espressione facciale, e, per quanto tutto ciò contribuisca a rendere il personaggio reale... io non riesco a vedere veramente nulla!".

Trailer e data di uscita

La terza stagione di The Mandalorian debutterà il 1° marzo su Disney+ alle ore 9.00, col primo episodio che durerà circa 35 minuti.

Si procederà poi con il rilascio settimanale fino al 19 aprile con l'ottavo e ultimo episodio.

Di seguito il trailer pubblicato sui canali social ufficiali.