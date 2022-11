Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 23 ore fa

Dopo due mesi dalla dipartita di Elisabetta II e due anni dopo la messa in onda della quarta stagione, The Crown torna con un quinto capitolo che racconterà le impegnative vicende decorse dai Windsor negli anni dal 1990 al 1997.

La trama

Secondo la sinossi ufficiale della serie TV: "prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, la Regina Elisabetta II (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l’avvento della televisione per le masse e il tramonto dell’Impero britannico. Ma nuove sfide si delineano all’orizzonte. Il crollo dell’Unione Sovietica e il trasferimento della sovranità di Hong Kong segnalano un cambiamento radicale nell’ordine internazionale e presentano sfide e opportunità alla Monarchia… ma nuovi problemi emergono non lontano da casa. Il Principe Carlo (Dominic West) spinge la madre ad acconsentire al divorzio con Diana (Elizabeth Debicki), gettando le basi per una crisi costituzionale della Monarchia. La vita sempre più separata tra marito e moglie alimenta numerosi pettegolezzi. Quando lo scrutinio dei media si intensifica, Diana decide di prendere il controllo della situazione e infrange le regole familiari pubblicando un libro che minaccia il sostegno di Carlo da parte dell’opinione pubblica ed espone le divergenze all’interno del Casato di Windsor. Le tensioni salgono quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw) che, spinto dal desiderio di essere accettato dalla nobiltà, sfrutta il patrimonio e il potere che si è guadagnato da solo per ottenere un posto alla tavola reale per lui e per il figlio Dodi (Khalid Abdalla)".

La quarta stagione che aveva raccontato gli anni dal 1979 al 1990, introducendo la figura di Margaret Thatcher (Gillian Anderson), lascia il posto a un nuovo capitolo che affronterà delle vicende decisive per la famiglia reale inglese, tra cui i divorzi dei principi Andrea, Carlo e Anna, i governi dei Primi Ministri Sir John Major e Tony Blair, l'incendio del novembre '92 e, infine ma soprattutto, la morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto del 1997 a Parigi.

Il cast

Come avvenuto per la terza stagione, la quinta prevede un completo cambio di cast in vista di una nuova fase storica. Di seguito, la guida completa fornita da Netflix Tudum.

Imelda Staunton (Harry Potter e l'Ordine della Fenice) è la regina Elisabetta II

Anche se circondata da personaggi che potrebbero forse essere descritti come più dinamici di lei, l'affidabilità stessa della sovrana è uno dei suoi più grandi pregi. Nella quinta stagione, la regina continua il suo regno come sempre, ma è il mondo intorno a lei che sta cambiando - e sia il popolo sia alcuni suoi familiari sono convinti che non possa tenere il passo. Come altri, lei è turbata dal crollo non solo di uno ma tre dei matrimoni dei suoi figli e teme l'impatto che tanto fallimento potrebbe avere sulla monarchia.

Jonathan Pryce (Game of Thrones e I Due Papi) è il Principe Filippo

Anche in età avanzata, il duca di Edimburgo si rifiuta di rallentare. Sempre curioso, ama la ricerca di nuovi soggetti nella storia e nella scienza; annoiato dal polo, sviluppa la passione per il cicloturismo. Condivide queste attività con una "banda" di amici che include Penny Knatchbull, la moglie del suo figlioccio.

Jonny Lee Miller (Elementary e Trainspotting) è John Major

Nuova stagione, nuovo primo ministro! Dopo Margaret Thatcher, il nuovo capo del partito conservatore è John Major. Quando inizia la quinta stagione, il politico è in carica da un po' e ha già sviluppato un piacevole rapporto con la sovrana.

Lesley Manville (Phantom Thread) è la Principessa Margaret

La sorellina della regina, ormai sessantenne, si è allontanata dalla sua gioventù selvaggia (e dal suo matrimonio fallito con Antony Armstrong-Jones). Lei ed Elizabeth sembrano più vicine che mai, fino a quando un inaspettato ricordo di un amore passato fa riflettere Margaret su una vita che avrebbe potuto avere ma che è le è stata regalmente negata.

Dominic West (The Wire) è il Principe Carlo

Non va bene niente al futuro re. Infelice nel suo matrimonio con Diana, Charles continua a rivolgersi a Camilla Parker Bowles per il supporto. Frustrato dalla sua posizione intrinsecamente intermedia come principe di Galles, è interessato a modernizzare la monarchia.

Elizabeth Debicki (Il Grande Gatsby) è Lady Diana

L'unione tra il Principe e la Principessa del Galles non può essere salvata, e la solitudine e la disperazione della principessa non fanno che aumentare con il passare del tempo specialmente quando il suo figlio più grande, William, frequenta l'Eton College. Diana finalmente trova un modo per raccontare il suo reale punto di vista al mondo attraverso due uomini che sono entrambi molto desiderosi di fornirle una piattaforma sia nel bene che nel male.

Senan West (figlio di Dominic West anche nella vita reale) è il Principe William

Il secondo in linea di successione al trono sta crescendo e sta per iniziare la scuola a Eton risparmiandosi l'educazione estenuante che suo padre ha sperimentato a Gordonstoun nella seconda stagione. Anche se turbato dalla tensione e talvolta ostilità rilevata tra i suoi genitori, inizia a forgiare un rapporto più stretto con sua nonna, la regina.

Olivia Williams (Il Sesto Senso) è Camilla Parker Bowels

Camilla rimane devota a Carlo nonostante il matrimonio con Andrew Parker Bowles. Tale accordo può durare solo in questo modo nonostante cresca l'esame sempre più intenso dei media sulla vita personale del principe di Galles.

Marcia Warren (No Place Like Home) è la Regina Madre

La Regina Madre ha ben 90 anni e sta benissimo. Ancora sostiene la tradizione ma abbraccia la modernità sotto forma di TV satellite, che le permette di guardare le soap.

Claudia Harrison (Murphy's Law) è la Principessa Anna

Dato che il suo matrimonio con Mark Phillips è irreparabile, Anna ottiene il divorzio. Prima che questo venga finalizzato, qualcun altro cattura la sua attenzione, Tim, lo scudiero di sua madre. Ancora amica intima di Carlo, Anna è impressionata dalla passione del fratello per le novità.

James Murray (Defiance) è il Principe Andrea

Ehi, Carlo e Anna non possono monopolizzare tutte le crisi coniugali. Anche l'unione di Andrea con Sarah Ferguson sta per volgere al termine. La regina non è entusiasta (per nessuno di loro).

Sam Woolf (Antonio e Cleopatra) è il Principe Edoardo

Un principe non problematico! All'inizio della quinta stagione, il più giovane di Elisabetta non è ancora sposato e non causa alcun dramma per la famiglia. Buon per lui!

Natascha McElhone (Californication e The Truman Show) è Penny Knatchbull

La moglie del figlioccio del principe Filippo, Norton, Penny è stata a lungo parte della famiglia. Quando la tragedia colpisce la sua famiglia è devastata e alla deriva. Penny trova distrazione dal suo cuore spezzato grazie agli amici di Filippo.

Andrew Steele (Outlander) è Andrew Morton

Andrew Morton, biografo della Principessa del Galles, sospetta che la vita di Diana non sia la favola che il pubblico crede che sia. Sapendo che non è libera di condividere apertamente la sua prospettiva, Morton si avvicina a lei con attenzione e indirettamente servendosi di un mezzo attraverso il quale può raccontare la sua storia al mondo.

Salim Daw (Tyrant) è Mohamed al-Fayed

Favolosamente ricco uomo d'affari egiziano, Mohamed al-Fayed, sviluppa un impero acquistando il Ritz a Parigi, e poi Harrods a Londra. Cerca non solo la crescita finanziaria ma soprattutto lo status sociale e non c'è approvazione o vicinanza che desidera più di quella della famiglia reale.

Khalid Abdalla (Moon Knight) è Dodi Fayed

Figlio maggiore di Mohamed al-Fayed, Dodi lavora per suo padre prima di iniziare da solo a produrre film; i suoi crediti includono Chariots of Fire. Come la sua carriera prende vapore, ha intenzione di trasferirsi a Los Angeles.

Prasanna Puwanarajah (Diana) è Martin Bashir

Mettendo insieme il reportage ossessivo sull'implosione del matrimonio del Principe e della Principessa del Galles, l'ambizioso giornalista della BBC Martin Bashir si rende conto che un'intervista con la principessa Diana potrebbe essere lo scoop del decennio ed è disposto a utilizzare tutti i mezzi necessari per assicurarlo.

Humayun Saeed (Jawani Phir Nahi Ani 2) è Hasnat Khan

Il cardiochirurgo Hasnat Khan è devoto al suo lavoro e all'ospedale che potrebbe creare una connessione sorprendente con la Principessa del Galles, un'amica della moglie di uno dei suoi pazienti.

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer

Come sempre, a partire dalla prima stagione, gli episodi della quinta saranno dieci e saranno disponibili su Netflix a partire da mercoledì 9 novembre 2022.

Il trailer ufficiale rilasciato dalla piattaforma di streaming due settimane fa svela già moltissimi dettagli.

Le curiosità e l'accoglienza

Inutile negare la spinosità della trama del nuovo capitolo: se la prima stagione e le seguenti raccontavano accadimenti epici e che destavano stupore nonché una bella lezione di storia, quelli che verranno toccheranno argomenti dolorosi per gran parte del pubblico di The Crown.

Da un articolo di Tudum edito da Emily Zelmer emerge il pensiero di Morgan sulla quinta stagione della serie TV.

"Come ogni stagione precedente, ogni episodio si sente molto autonomo. Sembra che ci sia più di una storia di propulsione narrativa per tutta questa stagione. Stiamo assistendo a un matrimonio molto famoso e a tutte le conseguenze terribilmente tristi che ne derivano. Incontriamo Mohamed al-Fayed e incontriamo Dodi. Quindi si avverte una tensione molto radicata nelle ossa di questa stagione, perché già sappiamo alla fine dove stiamo precipitando. Il popolo inizia a mettere davvero in discussione la Famiglia Reale ed è stato un periodo abbastanza antimonarchico. È difficile ricordare un periodo turbolento come i primi anni '90", afferma il creatore di The Crown.

Per destare quanto si arrabbierà la reale Famiglia Reale, con quanta cura e con quanto carisma saranno trattati i fatti più celebri e per contare quante confezioni di fazzolettini avremo consumato, toccherà aspettare il prossimo mercoledì.