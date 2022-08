Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Eva...

Martino...

Eleonora...

Sana...

e finalmente...

Elia!

La quinta stagione di SKAM Italia sta arrivando e, come si era già intuito dall'ultimo frame dell'episodio conclusivo della quarta stagione, il protagonista di SKAM Italia 5 sarà Francesco Centorame, attore abruzzese, classe '96 noto anche per aver preso parte al film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli.

Il capitolo dal punto di vista di Elia Santini sarà sceneggiato dal veterano della saga, Ludovico Bessegato insieme ad Alice Urciuolo e sarà diretto da Tiziano Russo, noto videoclip-maker.

La trama

A cavallo tra università e liceo, al centro della nuova stagione ci sono le vicende di Elia e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere grazie anche ai suoi storici amici: Giovanni, Martino e Luchino. Nella stagione ci saranno anche nuovi personaggi femminili.

La tematica sociale e il riscontro del pubblico

Tutte le stagioni finora - in parte o per intero - hanno parlato di una o più tematiche sociali e, durante una conferenza stampa ufficiale è stato svelato Ludovico Bessegato ha svelato il prossimo:

"Sono molto felice di essere qui, quando anni fa sembrava che non avessimo un futuro. In Norvegia le stagioni sono 4 quindi, come in altri paesi, ci siamo sganciati rispetto alle storie della versione originale. Insieme ad Alice Urciolo ci siamo confrontati sulla tematica da affrontare per mantenere il focus su un qualcosa che possa far provare “vergogna” (SKAM vuol dire proprio vergogna in originale). Ci siamo così concentrati su Elia un personaggio di cui si era visto poco, di cui si sapeva poco. Ci siamo così immaginati del perché Elia non abbia mai avuto una relazione intima. La questione (che non sapevamo nelle prime stagioni) su cui ci siamo concentrati è che ha un pene inferiore alla media e ci siamo documentati a lungo su questo tema. Abbiamo così inserito un nucleo di nuovi personaggi per poter anche andare avanti. E restare concentrati sul liceo".

Ecco svelato dunque il tema portante della serie TV: l'importanza delle dimensioni. Tuttavia, nessun membro del cast e della produzione si aspettava di ciò che sarebbe scaturito da queste dichiarazioni; infatti, i fan della serie TV si sono scatenati in critiche e commenti ferrati. C'è chi ha accusato una scarsa motivazione sociale del tema, inferiore rispetto al bullismo o all'omofobia, chi ha preso in giro la trovata e chi ha sperato si trattasse di uno scherzo.

A difesa di SKAM è intervenuto Pietro Turano (nella serie Filippo aka Filo) che in un lunghissimo sfogo ha tuonato:

“Tutti e tutte sono vittime di ruoli e aspettative sociali e gli uomini, rispetto alle donne, sono meno consapevoli delle strutture che li opprimono. Questo spesso si traduce in repressione e violenza. A discapito delle donne e di altri uomini. Su questo si origina la tossicità della nostra società. Prima di tutto sui corpi. Parlare di salute sessuale significa parlare anche di uomini che hanno un micropene o che pensano di averlo per via delle pressioni sociali, ma significa parlare anche di identità, relazioni, benessere emotivo e psicologico. Significa domandarsi cosa debba significare essere uomini oltre la mascolinità tossica e il body shaming. Mi ha ferito leggere i tweet violenti di oggi, c’è un vero tabù su questo e pensate a chi si sente colpito direttamente dalle vostre parole. Però mi conferma che ancora una volta abbiamo fatto qualcosa di necessario più che mai. Siamo nel 2022 eppure ancora viviamo in un mondo che ci educa da un lato al pudore e dall’altro al sesso come strumento di potere, violenza, sopraffazione, anziché al sesso come territorio di piacere, desiderio, relazione, incontro, godimento, grazie alle sue infinite possibilità pratiche.. Ne deriva una gioventù (dati alla mano) frustrata e confusa, repressa e aggressiva, che non fa sesso o lo fa male e soffre. Godetevi SKAM Italia 5, guardate, ascoltate, riflettete, guardatevi allo specchio e amatevi. Abbiamo tanto da imparare, insieme".

Il cast

Del cast storico, accanto a Centorame, rivedremo:

Federico Cesari : Martino

: Martino Rocco Fasano : Niccolò

: Niccolò Nicholas Zerbini : Luchino

: Luchino Ludovico Tersigni : Giovanni

: Giovanni Beatrice Bruschi : Sana

: Sana Greta Ragusa : Silvia

: Silvia Martina Lelio : Federica

: Federica Ludovica Martino : Eva

: Eva Mehdi Meskar : Malik

: Malik Giancarlo Commare : Edoardo

: Edoardo Ibrahim Keshk: Rami

Inoltre, entreranno nel cast due nuovi attrici:

Lea Gavino : Viola

: Viola Nicole Rossi: Asia

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer

Probabilmente gli episodi del quinto capitolo saranno tra i dieci e gli undici episodi così come per le stagioni precedenti e saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 1° settembre.

Di seguito, il trailer ufficiale.