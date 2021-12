Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, prima duchessa di Baviera e poi imperatrice d'Austria, regina di Ungheria, Boemia e Croazia divenuta famosa al mondo moderno e contemporaneo come Sissi (Sisi) è stata uno spirito anticonformista, una donna dalla particolare sensibilità artistica, una regnante priva di paura per ciò che le era estraneo e straniero e cultrice del benessere e della bellezza. Attorno ad ella, sono stati composti romanzi, sceneggiature e numerosi documentari, tra cui quelli incantevoli e particolareggiati di Corrado Augias e Piero Angela.

Eppure, dietro questa figura illustre e incantatrice, respira l'animo di una donna talvolta disperata, talvolta sola, fragile e pensierosa, come si evince dai versi che lei stessa metteva per iscritto:

"Nella mia grande solitudine

scrivo piccole poesie;

il mio cuore, colmo di tristezza,

mi opprime lo spirito.

Quanto ero giovane un tempo, e ricca

della gioia di vivere e di speranze,

nulla credevo pari alla mia forza,

il mondo si apriva ancora davanti a me.

Ho amato, ho vissuto,

Ho peregrinato attraverso il mondo;

ma mai ho raggiunto ciò che cercavo.

Ho illuso e sono stata illusa".

- Verlassen, Elisabetta di Baviera.

Dagli albori del cinema ad oggi, sono state prodotte più di venti pellicole riguardanti la famiglia imperiale degli Asburgo. Su Sissi poi, la leggendaria imperatrice, sono più che note la trilogia di produzione austriaca degli anni cinquanta interpretata da Romy Schneider, il film francese del 2004 con protagonista Arielle Dombasle e, infine, il medley italo-austro-tedesco del 2009 in cui recita Cristiana Capotondi.

Adesso, a dicembre 2021, centouno anni dopo il primo film muto sull'imperatrice d'Austria, la ribelle fanciulla bavarese ritorna in Sisi, una nuova serie televisiva prodotta da Beta Film in collaborazione con la tv tedesca RTL.

Sisi è stata prodotta da Jens Freels e Andrea Gutzeit, il quale funge anche da showrunner insieme a Robert Krause ed Elena Hell. La serie TV in costume è stata diretta da Sven Bohse e le sue riprese terminate ad agosto 2021, hanno avuto luogo in Germania (Baviera), Austria, Lettonia, Lituania e a Budapest.

RTL ha già annunciato una seconda stagione dello show.

Nel frattempo, Netflix ha iniziato le riprese della serie The Empress lo scorso agosto con Devrim Lingnau e Philip Froissant i quali vestiranno i medesimi abiti della giovane coppia imperiale.

La trama (Handlung)

La serie TV racconta la storia d'amore di due giovani tra l'attrazione personale e i vincoli politici, tra il potere e la vulnerabilità. Da un lato, Elisabeth di Austria e di Ungheria, detta Sissi, nota come la più bella donna d'Europa, la quale si oppone alle rigide consuetudini di corte e sa come sfruttare il grande potere dietro i suoi titoli per sé stessa e per i suoi ideali.

Dall'altra parte, Franz Joseph I, che ha ereditato il fardello della corona con tutte le difficoltà politiche e personali che ne conseguono e che trova un alleato insolito in Sissi.

Il cast (Besetzung)

Sissi: Dominique Devenport

Il kaiser Franz Josef: Jannik Schümann

L'arciduchessa: Désirée Nosbusch

Il conte Grünne: David Korbmann

La contessa Esterházy: Tanja Schleiff

Fanny: Paula Kober

La duchessa Ludovika di Baviera: Julia Stemberger

La duchessa Helene "Nené" di Baviera: Pauline Rénevier

Il duca Max di Baviera: Marcus Grüsser

Il conte Andrassy: Giovanni Funiati

Bela: Yasmani Stambader

Le curiosità (Neugierde)

Ci si dovrebbe chiedere perché con molteplici e diverse produzioni già fatte ci sia bisogno di un nuovo racconto sull'imperatrice d'Austria. Sembra però che diversamente dal favolistico e delicato racconto di cui è protagonista la Schneider e l'austera produzione di cui è parte la Capotondi, sembra che Sisi sarà una serie TV più autentica dato che, seppur con lo spirito dei tempi che racconta, possiederà uno spirito moderno e innovativo.

Nella serie TV storica infatti, molte saranno le scene a sfondo sessuale e ambientate in un campo di battaglia. Un personaggio intrigante il quale svolgerà un ruolo fondamentale all'interno di questa specie di romanzo di formazione sarà Fanny, una prostituta che l'imperatrice porterà con sé a palazzo nelle vesti di sua cameriera personale.

La sceneggiatrice Elena Hell si è espressa in questo modo:

"Volevamo raccontare una grande storia d'amore e il percorso di una giovane donna che cresce in condizioni molto particolari. La sessualità gioca un ruolo importante".

In una intervista ad Alessandra De Tommasi per Vogue, la protagonista Dominique Devenport ha parlato del suo personale approccio al personaggio:

"So che per molti Sissi è una dea. Viene vista come se fosse una creatura non umana, invece io voglio mostrarne la vulnerabilità, gli errori e anche gli impulsi sexy".

Fortunatamente, anche se la sceneggiatura e il contenuto della serie TV saranno differenti, gli abiti resteranno ugualmente quelli scintillanti di un'imperatrice, destinati cioè, a diventare iconici.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer (episoden, ausgangsdatum und trailer)

Sisi sarà composta da sei episodi della durata di poco meno di un’ora ciascuno, suddivisi in tre prime serate in onda su Canale 5, dal 28 dicembre 2021 all’11 gennaio 2022.

Di seguito il trailer in italiano rilasciato da Mediaset.