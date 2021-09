Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 49 minuti fa

"È in corso una battaglia per la salute sessuale dei nostri adolescenti. Io riporterò il Moordale sulla buona strada".

Le porte della scuola più piccante della serialità internazionale stanno per riaprire. Fin dal debutto nel gennaio 2019, la serie TV Sex Education si è imposta come fenomeno di culto, grazie al trattamento disinibito delle tematiche sessuali e alla rappresentazione tanto realistica quanto ironica dei problemi degli adolescenti.

Trama e cast

Ambientata nel Regno Unito negli anni 2010, lo show racconta le vicende di Otis Milburn (Asa Butterfield), un comune adolescente britannico, figlio di Jean (Gillian Anderson), una scrittrice e terapista sessuale di fama nazionale, sempre invasa dal lavoro, tanto da rendere il figlio particolarmente sensibile ai problemi altrui, specialmente se di natura sessuale. Otis frequenta l'Istituto Moordale insieme al suo migliore amico Eric (Ncuti Gatwa). Un giorno si ritrova a parlare con Adam (Connor Swindells), un compagno di scuola bullo figlio del preside con problemi di eiaculazione che, grazie ai consigli di Otis, riesce ad avere un rapporto completo con la sua ragazza, Aimee (Aimee Lou Wood). In seguito all’accaduto Maeve (Emma Mackey), un'amica di Aimee, comprende le abilità terapeutiche di Otis e gli propone di diventare il terapista sessuale degli studenti della Moordale, previo pagamento. Così comincia l'avventura da sessuologo di Otis insieme ai suoi compagni immersi in mille problematiche e sconfinato divertimento.

Lemme just say, you lot aren’t ready for season 3, trust me. — Asa Butterfield (@asabfb) June 8, 2021

Nella terza stagione si vedranno i giovani protagonisti intenti, anche se non del tutto convinti, a promuovere l'istituto come un esempio di rigore morale, efficacia didattica e serietà, tutti ingredienti per costruire dei futuri adulti di successo. Tutto merito della nuova preside, la signora Haddon, interpretata dalla new entry Jemima Kirke (Maniac). Infatti nella scuola ci sarà una grande rivoluzione. Dopo l’allontanamento del preside precedente, il signor Groff (Alistair Petrie), intatti, la nuova direttrice cercherà di raddrizzare il destino della scuola imponendo una nuova divisa, un nuovo comitato scolastico e altri provvedimenti molto severi. Ci sarà una contrapposizione netta, evidente, tra un mondo che è rimasto fermo a un’idea antica di sesso e convivenza, e uno nuovo che non cerca confini, ma ponti.

La terza stagione, quindi, si aprirà con un salto temporale e con Otis più sicuro di sé, più maturo, ma sempre con quel suo lato goffo col quale ha conquistato il pubblico.

Gli altri componenti del cast confermati sono: Patricia Allison, Tanya Reynolds, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Mimi Keene, Simone Ashley, Mikael Persbrandt, James Purefoy, Chinenye Ezeudu, Sami Outalbali, George Robinson, Jason Isaacs, Indra Ové e Dua Saleh.

Produzione e curiosità

Scritta e creata dalla britannica Laurie Nunn, e diretta da Kate Herron e Ben Taylor, nello show vengono presi in considerazioni molti aspetti dell'essere umano e adolescente. Si parla di bullismo e di violenza, di famiglia e di amicizia. Al sesso si aggiunge il concetto di amore e al concetto di amore, poi, si affianca quello di identità. E si parla, soprattutto, di essere liberi, di sapere e di potere scegliere.

La produzione avrebbe dovuto iniziare a maggio 2020, ma a causa della pandemia, in un primo momento, le riprese sono state rimandate a data da destinarsi. Tra giugno e luglio 2020, poi, sono iniziati a circolare i primi aggiornamenti sulle produzioni inglesi. The Witcher, ad esempio, aveva ripreso i lavori intorno a metà agosto e a nche Sex Education sarebbe dovuta tornare sul set nello stesso mese. In realtà le riprese sono cominciate nella seconda settimana di settembre.

Prodotta da Eleven Film la serie TV è stata accolta positivamente dalla critica e su Rotten Tomatoes ha ricevuto una valutazione positiva del 90%.

Data di uscita e trailer

La terza stagione di Sex Education verrà resa interamente disponibile, con tutti i suoi otto episodi, sulla piattaforma Netflix, il 17 settembre.