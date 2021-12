Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Netflix ha aggiunto un nuovo soldato tra le sue copiose fila: si tratta di Rebelde, una serie TV messicana reboot di una telenovela di medesima provenienza, trasmessa dal Canal de las Estrellas dal 2004 al 2006. Quest'ultima - a sua volta - è un reboot di una soap opera argentina, Rebelde Way.

L'originale telenovela messicana - Rebelde - seguiva un gruppo di studenti i quali entrano a far parte di una prestigiosa accademia privata dove si persegue un solo obiettivo: distinguersi, essere i migliori. La serie TV è composta da oltre quattrocento episodi e la band che quest'ultima ha lanciato, gli RBD, composta dai protagonisti delle puntate (Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Von Uckermann e Christian Chávez) ha avuto moltissimo successo.

Secondo i dati della EMI (Electric and Musical Industries) infatti, gli RBD hanno ottenuto numerosi dischi di diamante, oro e platino, hanno realizzato tour in tanti paesi del mondo e sono diventati uno dei gruppi musicali di maggior successo della musica messicana degli ultimi decenni.

Il reboot è stato scritto da Ilse Apellaniz, José Miguel Núñez, Talia Rothenberg e Pericles Sánchez e diretto da Santiago Limón, prodotta da Woo Films e Propagate e distribuita da Netflix.

La trama (la historia)

La sinossi ufficiale - resa disponibile da Netflix - di Rebelde è la seguente:

"Benvenuti all'EWS, il prestigioso collegio dove la strada accidentata verso la celebrità non può essere percorsa dai deboli di cuore. Rebelde è il reboot dell'amata soap opera adolescenziale che ha generato telenovele separate in Argentina e Messico nei primi anni 2000. Sotto la direzione di Santiago Limón e Yibran Asaud, Rebelde si sviluppa all'interno dei corridoi della Elite Way School, con una nuova generazione di studenti, storyline e personaggi (più alcuni familiari che i fan di lunga data riconosceranno). Nel corso di otto episodi, Rebelde segue un gruppo di studenti che stanno facendo del loro meglio per vincere EWS' Battle of the Bands, il concorso musicale chiave per avere successo all'inizio della loro carriera musicale. Lungo il percorso, l'amore e l'amicizia sbocciano tra i personaggi mentre una misteriosa società segreta getta un'ombra sui loro sogni di diventare la prossima grande band della storia della musica".

Premi sull'immagine per ingrandirla.

I copyright delle fotografie appartengono a Mayra Ortiz/Netflix.

Il cast (el reparto)

La studentessa Celina Ferrer della serie TV originale (Estefanía Villarreal) tornerà per il reboot come nuova direttrice della Elite Way School per di più firmataria della lettera di benvenuto che tempo fa ha iniziato a circolare sui social networks.

Il cast giovanile è completamente nuovo. Di questo fanno parte:

Azul Guaita è Jana Gandía Cohen;

è Jana Gandía Cohen; Giovanna Grigio è Emilia Alo;

è Emilia Alo; Sergio Mayer Mori è Estebán Torres;

è Estebán Torres; Andrea Chaparro è María José Sevilla (M.J);

è María José Sevilla (M.J); Jeronimo Cantillo è Guillermo Álvarez (Dixon);

è Guillermo Álvarez (Dixon); Franco Masini è Luka Colucci;

è Luka Colucci; Lizeth Selene è Andrea Agosti (Andi);

è Andrea Agosti (Andi); Alejandro Puente è Sebastián Langarica (Sebas);

è Sebastián Langarica (Sebas); Estefanía Villarreal è Celina Ferrer, la direttrice;

è Celina Ferrer, la direttrice; Karla Cossío è Pilar Gandía;

è Pilar Gandía; Leonardo de Lozanne è Marcelo Colucci;

è Marcelo Colucci; Karla Sofia Gazcón è Lourdes.

Gli episodi, la data d'uscita e il trailer (los episodios, la fecha de estreno y el tráiler)

La prima stagione di Rebelde sarà composta da otto episodi.

La continuazione della serie TV con una nuova generazione d'alunni, ambientata sempre in Messico e sempre nello stesso universo della telenovela, con alcuni personaggi storici e con canzoni dei RBD cantate dal nuovo cast, uscirà su Netflix il 5 gennaio 2022.