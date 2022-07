Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

I primi sei mesi del 2022 ci hanno regalato molti spettacoli tratti dai fumetti: da Peacemaker di HBO Max a Moon Knight di Disney+, dalla nuova stagione di The Boys di Prime Video al recente capitolo di The Umbrella Academy di Netflix, gli studios di tutto il mondo non rallenteranno gli adattamenti, e presto anche Paper Girls si unirà a quella lista.

Paper Girls è uno spettacolo di fantascienza basato sull'omonima serie a fumetti scritta da Brian K. Vaughan e illustrata da Cliff Chiang. Lo spettacolo è ambientato nel 1988 e segue quattro ragazze di 12 anni che vengono coinvolte in un conflitto tra fazioni di viaggiatori nel tempo mentre consegnano i giornali la mattina dopo Halloween. Questo le catapulta in un'avventura attraverso il tempo cercando di salvare il mondo mentre viaggiano attraverso il loro passato, presente e futuro e incontrando diverse versioni di loro stesse.

In attesa del debutto, ecco tutte le informazioni note sulla serie TV.

La trama

La sinossi fornita da Prime Video fornisce l'ambientazione e la situazione, ma in realtà non offre molte altre informazioni ai potenziali spettatori. Semmai, lascia più domande che risposte: "È il giorno dopo Halloween del 1988 quando quattro giovani amiche inciampano accidentalmente in un'intensa guerra del tempo e si ritrovano inspiegabilmente trasportate nell'anno 2019. Quando si trovano faccia a faccia con le loro stesse da adulte, ogni ragazza scopre i propri punti di forza mentre insieme cercano di trovare un modo per tornare al passato salvando il mondo del futuro".

Chi o cosa c'è nella guerra del tempo? È una situazione simile al multiverso? Perché c'è una guerra del tempo? I vari teaser e trailer mostrano un cielo viola-rosa, ma non è chiaro cosa stia succedendo. Le nuvole sembrano muoversi rapidamente, ma cosa le fa muovere in quel modo rimane un mistero per gli spettatori e le quattro ragazze. Il comunicato stampa iniziale della piattaforma afferma che quello che stanno vedendo è "un conflitto tra fazioni in guerra di viaggiatori nel tempo", ma non fornisce alcuna informazione aggiuntiva su chi potrebbero essere quei viaggiatori nel tempo.

Il cast e la crew

Nella nuova serie TV adattamento di Prime Video vedremo come protagoniste:

Sofia Rosinsky - Mac Coyle;

- Mac Coyle; Camryn Jones - Tiffany Quilkin;

- Tiffany Quilkin; Riley Lai Nelet - Erin Tieng;

- Erin Tieng; Fina Strazza - K.J. Brandman.

I personaggi secondari saranno invece interpretati da:

Ali Wong - versione adulta di Erin;

- versione adulta di Erin; Nate Corddry - Larry;

- Larry; Kellee Stewart - Dr. Carol Quilkin;

- Dr. Carol Quilkin; Maren Lord - Lauren;

- Lauren; Marika Engelhardt - Jennifer Coyle;

- Jennifer Coyle; Meg Thalken - Nonna;

- Nonna; Quetta Carpenter - Nora Brandman;

- Nora Brandman; Rebecca Spence - Alice;

- Alice; Joshua L. Green - Marcus;

- Marcus; Christopher Shyer - Ozzie Brandman;

- Ozzie Brandman; Adam Shalzi ;

; Daniel Rashid ;

; Adina Porter ;

; Morgan Carroll.

Brian K. Vaughan è lo scrittore dei fumetti su cui si basa Paper Girls, ed è anche il produttore esecutivo dello spettacolo. Oltre a Paper Girls, Vaughan ha anche scritto altre serie di fumetti come Y: The Last Man, Ex Machina, Runaways, Pride of Baghdad e Saga. Per quanto riguarda il piccolo schermo, Vaughan è accreditato come scrittore, editore esecutivo e produttore delle stagioni dalla 3 alla 5 della serie drammatica ABC Lost. È stato anche showrunner e produttore esecutivo della prima stagione della serie TV di fantascienza Under the Dome.

Inizialmente era stato annunciato che Stephany Folsom, a cui è stata attribuita la sceneggiatura di Toy Story 4 insieme ad Andrew Stanton, sarebbe stata la sviluppatrice dello show e la produttrice esecutiva di Paper Girls. È stato anche annunciato che Folsom sarebbe stata la co-showrunner dello spettacolo insieme a Christopher C. Rogers. Tuttavia, a luglio 2021, è stato annunciato che Folsom avrebbe lasciato la squadra, lasciando Rogers come unico showrunner.

Il trailer e la data di uscita

Di seguito il video recentemente pubblicato su YouTube.

Paper Girls sarà disponibile su Prime Video dal 29 luglio.