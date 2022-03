Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 6 ore fa

"La guerra mi aveva insegnato ad apprezzare il presente perché il domani potrebbe non arrivare mai. Quello che non sapevo al tempo era che il domani poteva risultare meno importante di ieri".

Outlander è una serie televisiva britannico-statunitense creata da Ronald D. Moore, in onda dal 2014 su STARZ, basata sulla saga letteraria di Diana Gabaldon e composta da cinque stagioni l’ultima delle quali veicolata oltre due anni fa. Questo ritardo nella produzione del sesto capitolo è dovuto alla recente pandemie, com’è accaduto anche per altri prodotti.

Nel corso dell’ultima stagione, Claire e Jamie costruiscono la loro nuova casa – Fraser’s Ridge - , Brianna e Roger finalmente si uniscono in matrimonio, il giovane Ian torna dalla sua famiglia dopo un lungo periodo con gli indiani, cominciano ad avvistarsi le prime fiamme della Rivoluzione Americana e nel finale di stagione Claire è vittima di rapimento, tortura e stupro da parte di una banda e Bri scopre che l’uomo che più detesta al mondo e che credeva scomparso è ancora vivo.

Secondo STARZ, il quinto capitolo vedrà ancora il focus su Jamie e Claire i quali tentano di proteggere la loro nuova e sudata serenità mentre attorno a loro il disordine politico e sociale si moltiplica. L'intenzione portante della stagione, ribadita anche durante la recente anteprima, è quella di aiutare gli spettatori che tentano di superare un trauma e ciò, naturalmente, fa riferimento a ciò che è accaduto a Claire.

La trama

Di seguito la sinossi ufficiale della nuova stagione di Outlander:

“La sesta stagione di Outlander vede una continuazione della lotta di Claire e Jamie per proteggere coloro che amano, mentre navigano le prove e le tribolazioni della vita nell'America coloniale. Stabilire una casa nel Nuovo Mondo non è affatto un compito facile, in particolare nel selvaggio entroterra della Carolina del Nord, e forse in modo più significativo, durante un periodo di drammatico sconvolgimento politico. I Fraser si sforzano di mantenere la pace e prosperare all'interno di una società che, come Claire sa fin troppo bene, sta involontariamente marciando verso la Rivoluzione. In questo scenario, che preannuncia la nascita della nuova nazione americana, Claire e Jamie hanno costruito una casa insieme a Fraser’s Ridge. Ora devono difendere questa casa-stabilita sulla terra concessa loro dalla Corona-non solo da forze esterne, ma anche dai crescenti conflitti e conflitti nella comunità sotto la loro custodia. Per i Fraser e la loro famiglia, "casa" è più di un semplice sito in cui vivono, è il luogo in cui stanno gettando le basi per il resto della loro vita. Se la Stagione 4 chiedeva "Cos'è casa?" e la Stagione 5 chiedeva: "Cosa sei disposto a fare per proteggere la tua casa?" poi Stagione 6 esplora ciò che accade quando c'è disarmonia e divisione tra gli abitanti della casa che hai creato: quando si diventa un estraneo, o un outlander, per così dire, emarginato e respinto nella propria casa”.

Il cast

Torneranno nel cast Caitríona Balfe come Claire Randall Fraser, Sam Heughan come Jamie Fraser, Richard Rankin come Roger Wakefield, Sophie Skelton come Brianna Randall.

Verranno introdotti inoltre tre nuovi attori nel cast principale della stagione: Jessica Reynolds, Alexander Vlahos e Mark Lewis Jones che interpreteranno Tom, Allan e Malva Christie.

Per i lettori dei libri il cognome Christie non è una novità: infatti è quello di una famiglia che causerà molti guai ai Fraeser e Starz ha rilasciato una descrizione per ciascuno dei tre caratteri sopracitati.

Tom Christie, un prigioniero di Ardsmuir e un devoto protestante che arriva sul crinale di Fraser alla ricerca di un posto dove stabilirsi. Come leader de facto dei coloni protestanti che arrivano con lui, la forte opinione e le convinzioni di Tom iniziano a creare tensione sul crinale.

Allan Christie si reca a Ridge con suo padre Tom e sua sorella Malva. Testardo e diffidente verso gli estranei, è molto protettivo nei confronti della sua famiglia mentre si installano in questo nuovo ambiente.

Malva Christie è la giovane, vivace figlia di Tom. È affascinata dal lavoro di Claire e dal pensiero moderno, che mette Malva nei guai con il padre conservatore. Lotta per allineare la linea tra quello che vuole fare e quello che ci si aspetta da lei.

Gli episodi, la data d’uscita e il trailer

La prossima stagione di Outlander sarà composta da soli otto episodi per via dei ritardi causati dalla pandemia; una normale stagione di Outlander ha sempre avuto la durata di 12 o 13 episodi. È stato già annunciato inoltre, che il primo episodio sarà un lungometraggio di circa novanta minuti e che la settima stagione prevedrà sedici puntate.

Il primo episodio del sesto capitolo della saga intitolato Echoes, diretto da Kate Cheeseman e scritto da Matthew B. Roberts sarà trasmesso il prossimo 6 marzo sul network STARZ.

Il futuro della serie TV

Diana Gabaldon ha sempre detto che ci saranno dieci libri della famiglia Fraser e ciò può voler dire dieci potenziali stagioni di Outlander anche se a stessa autrice ha dichiarato:

"Dipende da Jamie e Claire. Se non sono ancora pronti a morire, credo che dovrò andare avanti".

Parlano i protagonisti

In un’intervista a Elle la Balfe ha raccontato:

"Gli eventi della fine della quinta stagione hanno davvero destabilizzato Claire in un modo che non abbiamo mai visto prima. Penso che Claire sia sempre stata in grado di compartimentare le cose e andare avanti, con il medesimo atteggiamento dagli anni '40 in poi. Mette le cose in una piccola scatola, le parcheggia, e va avanti con il resto della sua vita. E vediamo che non è in grado di usare quel meccanismo di reazione per superare questo particolare incidente. Quindi è davvero bello poterla finalmente deviare in un certo senso, e trovare i suoi punti deboli. Credo che questo sia l'unico modo in cui possa guarire correttamente dato che deve trovare un nuovo modo di affrontare la cosa, per superarla. C'è davvero molto materiale per Claire in questa stagione. Abbiamo di nuovo degli ottimi registi e penso che stiamo giocando di nuovo con lo stile dello show, quindi è davvero eccitante".

Il coprotagonista Heughan ha poi detto a Parade:

"In ogni stagione, in ogni episodio, c'è sempre qualcosa che non ti aspetti. E io sono tipo, 'OK, è quello che sta facendo Jamie. Ecco chi è lui. In realtà, in questa stagione per via di quello che ho visto delle sceneggiature, mi emoziona molto perché penso che ci sia dentro un altro lato di lui che non è mai apparso prima".