Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 8 ore fa

L'autrice del romanzo che ha ispirato Big Little Lies e una delle attrici protagoniste dello show hanno prestato la loro arte per una nuova serie TV - distribuita da Hulu e Amazon Prime Video - in uscita questo mese: Nine Perfect Strangers.

Nine Perfect Strangers è una miniserie televisiva basata sull'omonimo libro del 2018 scritto dall'australiana Liane Moriarty.

La serie TV è stata creata da Samantha Strauss, David E. Kelley, sceneggiatore e produttore esecutivo in Big Little Lies e John-Henry Butterworth, vincitore insieme a suo fratello Jezz del Paul Selvin del 2011 di Writers Guild of America per la sceneggiatura del film Fair Game.

Jonathan Levine (Warm Bodies, Non succede ma se succede) ha diretto tutti gli episodi.

La trama

La sinossi ufficiale della serie TV è la seguente:

"Nine Perfect Strangers racconta di un elegante centro benessere dove nove persone stressate, nove perfetti sconosciuti, si ritrovano accomunati dall'obiettivo di rendere migliori le loro vite. A sorvegliarli durante questa sorta di ritiro spirituale di dieci giorni è la direttrice del resort Masha, una donna incaricata di rinvigorire mente e corpo. I metodi utilizzati, però, saranno ben poco convenzionali e l'esperienza presso il resort potrebbe rivelarsi, per gli ospiti, una vera sorpresa".

Le fotografie ufficiali sono state scattate da Vince Valitutti.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il cast

Il cast stellato e pluripremiato è composto da:

Nicole Kidman (Big Little Lies) è Masha, l'inquietante direttrice del resort;

(Big Little Lies) è Masha, l'inquietante direttrice del resort; Melissa Mccarthy (Gilmore Girls, Mike & Molly) è Frances Welty, il personaggio al centro del romanzo e una dei nove sconosciuti. Interpreta una scrittrice di romanzi bestseller la cui vita non potrebbe essere più diversa da quella dei suoi personaggi. Con il suo editore che si rifiuta di pubblicare il suo ultimo libro, lei è preoccupata che i suoi giorni migliori siano già dietro di lei;

(Gilmore Girls, Mike & Molly) è Frances Welty, il personaggio al centro del romanzo e una dei nove sconosciuti. Interpreta una scrittrice di romanzi bestseller la cui vita non potrebbe essere più diversa da quella dei suoi personaggi. Con il suo editore che si rifiuta di pubblicare il suo ultimo libro, lei è preoccupata che i suoi giorni migliori siano già dietro di lei; Manny Jacinto (The Good Place) è Yao, un ragazzo dagli occhi brillanti e dall'atmosfera hipster. Dopo un incontro di vita e morte con Masha, Yao si ritrova ad essere il braccio destro a Tranquillum, un centro benessere con pratiche insolite. È profondamente impegnato nelle tecniche di miglioramento e negli insegnamenti di Masha ed è completamente alla sua mercé;

(The Good Place) è Yao, un ragazzo dagli occhi brillanti e dall'atmosfera hipster. Dopo un incontro di vita e morte con Masha, Yao si ritrova ad essere il braccio destro a Tranquillum, un centro benessere con pratiche insolite. È profondamente impegnato nelle tecniche di miglioramento e negli insegnamenti di Masha ed è completamente alla sua mercé; Tiffany Boone (Tanti Piccoli Fuochi) è Delilah, una dipendente del resort con carattere apparentemente tranquillo che cela un grande fuoco interiore;

(Tanti Piccoli Fuochi) è Delilah, una dipendente del resort con carattere apparentemente tranquillo che cela un grande fuoco interiore; Michael Shannon (The Shape of Water) è uno sconosciuto di nome Napoleone Marconi;

(The Shape of Water) è uno sconosciuto di nome Napoleone Marconi; Ashley Keddie (Offspring) è Heather Marconi, la moglie di Napoleone;

(Offspring) è Heather Marconi, la moglie di Napoleone; Luke Evans (La bella e la bestia, L'alienista) è Lars, un altro degli sconosciuti e un avvocato divorzista;

(La bella e la bestia, L'alienista) è Lars, un altro degli sconosciuti e un avvocato divorzista; Bobby Cannavale (Homecoming, The Irishman) è uno sconosciuto di nome Tony, una ex star del football amante della birra e un potenziale interesse amoroso per Frances;

(Homecoming, The Irishman) è uno sconosciuto di nome Tony, una ex star del football amante della birra e un potenziale interesse amoroso per Frances; Regina Hall (Black Monday) è una sconosciuta di nome Carmel Shneider, una madre single di quattro figli che è stata scaricata per una donna più giovane dal suo maritino annoiato;

(Black Monday) è una sconosciuta di nome Carmel Shneider, una madre single di quattro figli che è stata scaricata per una donna più giovane dal suo maritino annoiato; Samara Weaving (Hollywood) è una sconosciuta di nome Jessica Chandler, la moglie di Ben;

(Hollywood) è una sconosciuta di nome Jessica Chandler, la moglie di Ben; Melvin Gregg (Snowfall) è Ben, un altro dei nove e il marito di Jessica, con la quale il matrimonio è entrato in crisi dopo che i due hanno vinto alla lotteria;

(Snowfall) è Ben, un altro dei nove e il marito di Jessica, con la quale il matrimonio è entrato in crisi dopo che i due hanno vinto alla lotteria; Grace Van Patten (Tramps) è Zoe, una sconosciuta che è entrata in ritiro per superare la morte del suo fratello gemello, Zach.

Le più che note Nicole Kidman e Melissa Mccarthy hanno lavorato per la serie TV sia come attrici che come produttrici esecutive.

Gli episodi, il debutto e il trailer

Nine Perfect Strangers debutta su Hulu con i primi tre episodi mercoledì 18 agosto e su Amazon Prime Video venerdì 20 agosto, con i restanti cinque aggiunti settimanalmente fino al finale di stagione che verrà trasmesso venerdì 24 settembre.

Gli otto episodi sono stati girati in Australia, in un vero resort a Byron Bay.

Goditi un'anteprima della nuova serie TV, grazie al trailer ufficiale in lingua italiana.

Anticipazioni

Parlando con Vanity Fair, il co-creatore Kelly ha svelato: "In fin dei conti, la serie TV indaga le patologie umane e ciò che ne salta fuori come ridicolo diventa poi molto reale. L'obiettivo era quello di fornire un simpatico viaggio con un tocco emotivo. Un grido con un cacciatore di sniffle".