Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Manca ormai una manciata di giorni al debutto di Moonhaven su AMC+, la piattaforma di streaming del network americano AMC. In attesa della premiere, abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni note sullo show inedito.

Di genere fantascientifico, Moonhaven sarà lanciato con una prima stagione composta da 6 episodi.

La trama

AMC non si è sbilanciata molto riguardo la trama della serie TV inedita, se non rilasciando la sinossi ufficiale, che vi proponiamo di seguito:

"La serie TV è incentrato su Bella Sway, pilota di cargo lunari e contrabbandiera, cento anni dopo che è stata accusata di un crimine e abbandonata a Moonhave, una comunità utopica che vive in una sorta di Giardino dell'Eden di 500 miglia quadrate costruito sulla Luna, per trovare soluzioni ai problemi che molto presto potrebbero porre fine alla vita sulla Madre Terra.

Unica scettica in zona, Bellla, viene presto trascinata in una cospirazione per ottenere il controllo dell'Intelligenza Artificiale responsabile dei miracoli di Moonhaven, e si allea con un detective locale per fermare le forze che vogliono distruggere l'ultima speranza della Terra, prima che vengano distrutte a loro volta".

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Il cast

Bella Sway, protagonista dello show, sarà interpretata da Emma McDonald. Tra le star principali troviamo anche Dominic Monaghan (noto ai più per il ruolo di Charlie in Lost), Joe Manganiello (ricorrente in How I Met Your Mother e True Blood), Kadeem Hardison, Chloe Harris e Nina Barker-Francis.

Nel cast di Moonhaven anche:

Hoji Fortuna (Booker);

(Booker); Elaine Tan (Lone);

(Lone); Ayelet Zurer (Maite Voss);

(Maite Voss); Amara Karan (Indira Mare);

(Indira Mare); Éva Magyar (Ennis);

(Ennis); Arthur Lee (Tycho Heller);

(Tycho Heller); Yazzmin Newell (Sonda Crux);

(Sonda Crux); Thom Ashley (Tello);

(Tello); Michelle Lehane (Kardos);

(Kardos); Charis Agbonlahor (Loa);

(Loa); Josh Tedeku (Wish);

(Wish); Bernadette Certy (Mourner);

(Mourner); Adam Isla O'Brien (Strego Nall);

(Strego Nall); Sarah Auber (Gray).

Il trailer e la data di uscita

Di seguito il trailer pubblicato da AMC.

Moonhaven sarà disponibile a partire dal 7 luglio su AMC+. Ancora non ci sono notizie sulla data di uscita italiana.