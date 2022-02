Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

"Dovrebbero inventare un vaccino per gli idioti".

Le avventure travolgenti della frizzante comica Midge rivivranno presto sul piccolo schermo. Complice la pandemia e le difficoltà legate ad una serie TV in costume, con la sua quarta stagione, dopo due anni e mezzo torna La Fantastica Signora Maisel, targata Amazon.

Trama e cast

Nel 1958, Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan) , è una casalinga ebrea americana che, che vive come ha sempre sognato, fra marito, figli ed eleganti cene, ma dopo la fine del suo matrimonio, scopre la sua passione per la stand-up comedy. La donna si trova a dover badare alla sua famiglia e per farlo coltiva l’animo da attrice di cabaret che è in lei. Da allora Midge intraprende un percorso, non senza grottesche peripezie e travolgenti avventure, che la porta a diventare una performer dell’East Village.

Nella terza stagione Midge si ritrova senza un lavoro e senza soldi dopo una battuta infelice sulla sessualità di Shy Baldwin (Leroy McClain), con cui era in tour. L’ultima stagione è uscita nel 2019, chiudendosi con un cliffhanger che gli spettatori vorranno risolvere il prima possibile.

La sinossi della quarta stagione recita:

"È il 1960 e c’è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici".

Il cast principale tornerà con: Michael Zegen (Joel Maisel), Alex Borstein (Susie Myerson), Tony Shalhoub (Abe Weissman), Marin Hinkle (Rose Weissman). Inoltre sono previste anche le partecipazioni speciali di: Kelly Bishop (Una Mamma per Amica), Milo Ventimiglia (This Is Us), John Waters e Jason Alexander (Young Sheldon).

Produzione e curiosità

Le prime tre stagioni della serie TV, creata e diretta da Amy Sherman-Palladino e dell’executive producer Daniel Palladino, hanno riscosso un notevole successo nel pubblico, confermato dalla critica. Tra i moltissimi premi conseguiti dallo show, ci sono anche tre Golden Globes e cinque Emmy Awards. Il cast stellare vede come protagonisti la vincitrice dell’Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore dell’Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di due Emmy Alex Borstein, la nominata all’Emmy Marin Hinkle e il vincitore dell’Emmy Luke Kirby.

Ancora non si hanno informazioni sul ruolo che Milo Ventimiglia avrà nella serie. Nel 2018, però, Sherman-Palladino aveva dichiarato la sua intenzione di portare l'attore sul set:

"Non crediate che non sia stato discusso! Ci vorrebbe la parte giusta. Non può essere solo un cameo, ma ci deve essere un po’ di sostanza. E poi dovrà avvenire in un periodo in cui possiamo raderlo e tagliargli i capelli in un look anni ’50. Ma accadrà sicuramente".

Amy Sherman-Palladino è la creatrice di Una mamma per amica, serie TV che ha lanciato la carriera dello stesso attore californiano.

Se Midge è un frullato spumeggiante di riferimenti comici storici con un spruzzata del papà di Amy Sherman-Palladino, uno dei suoi colleghi è basato su un personaggio storico reale. Il personaggio interpretato da Luke Kirby di nome Lenny Bruce è basato sull'omonimo comico, autore teatrale e cabarettista, prematuramente scomparso per un overdose di morfina nel 1966. Il modo in cui lo modella la serie TV è abbastanza veritiero: irriverente ed eterno sarcastico, Lenny finì spesso nei guai con la legge per il suo atteggiamento ribelle e le sue battute all'epoca ritenute davvero scandalose.

In occasione del lancio della terza stagione sulla piattaforma Amazon Prime, è uscita una mini serie TV tutta italiana dedicata a Maisel. La cabarettista Michela Giraud , volto noto di Colorado e LOL - Chi ride è fuori, è stata chiamata da Amazon per girare cinque mini episodi di La Fantastica signora Giraud, disponibili gratuitamente su Youtube. Si tratta di una vera e propria serie da stand up comedian.

Data di uscita e trailer

La quarta stagione della serie TV The Marvelous Mrs. Maisel sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video dal 18 febbraio, con otto episodi.