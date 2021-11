Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La seconda e ultimissima parte della quinta stagione de La Casa di Carta (La Casa de Papel) sembra finalmente pronta ad atterrare nelle case dei suoi milioni di fan in trepidante attesa.

La trama (la historia)

Alla sinossi ufficiale della prima parte della quinta stagione che recitava in questo modo:

"La Banda è rinchiusa da più di cento ore nella Banca di Spagna; i banditi sono riusciti a salvare Lisbona ma vivono uno dei loro momenti peggiori dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano per scappare. Quando sembra che nulla possa andare peggio, arriverà un nuovo nemico molto più potente di uno dei precedenti: l'esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina, e quella che era iniziata come una rapina ora si trasformerà in una guerra", hanno fatto seguito scioccanti avvenimenti.

Il finale - chiusosi con delle immagine travolgenti e strazianti - dei cinque episodi usciti su Netflix lo scorso settembre, ha causato non pochi squilibri all'interno della banda: Helsinki è stato gravemente ferito, Stoccolma ha ucciso Arturo e Tokyo è morta, portando con sé sia una gloriosa vittoria sia una traumatica perdita nel gioco dei famosi banditi.

Il cast (el reparto)

Si prevede il ritorno del cast al completo: il Professore (Álvaro Morte), Lisbona (Itziar Ituño), Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente), Stoccolma (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric), Bogotá (Hovik Keuchkerian), Palermo (Rodrigo de la Serna), Marsiglia (Luka Peros), Manila (Belén Cuesta), Tamayo (Fernando Cayo), Sierra (Najwa Nimri), Benjamin (Ramón Agirre) e Cañizo (Jaime Nava de Olano).

Come per la prima parte di questa stagione, tramite i flashback rivedremo anche i membri scomparsi del gruppo; appare chiaro per esempio, che la trama che si districa attorno alle vicende di Berlino (Pedro Alonso) del figlio Rafael (Patrick Criado) e di Tatiana, la sua ex (Diana Gomez) può fornire ancora dei risvolti utili e interessanti.

La data d'uscita (la fecha de estreno)

Il 3 dicembre è la data scelta dalla piattaforma Netflix per inaugurare gli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta.

Il trailer (el tráiler)

Di seguito il trailer ufficiale della parte finale della serie TV.

Le supposizioni (las teorías)

I più curiosi del web e le più svariate riviste stanno dando sfogo alla fantasia tramite elaborate teorie circa il finale della seguitissima serie TV. Tenendo sempre a mente quelle del precedente articolo, le due differenti congetture che seguiranno sono state riportate dal sito spagnolo Fotograma:

L'ispettrice Sierra passerà dalla parte del professore;