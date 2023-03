Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 06 marzo 2023

Sabato 4 marzo, Crunchyroll è stato avidamente svaligiato da numerosissimi utenti per l'attesissimo speciale de L'Attacco dei Giganti (Attack on Titan/Shingeki no Kyojin).

Lo speciale è la penultima parte del capitolo conclusivo dell'anime basato sull'omonimo manga firmato da Hajime Isayama, scalatore di classifiche.

L'episodio - della durata di un'ora e diviso in due capitoli (Il boato della terra e Peccatori) - racconta dei momenti immediatamente precedenti a quella che sarà la grande battaglia finale tra Eren Jaeger (o quel che rimane di lui) e l'umanità intera.

Raggiunti i Sentieri e ostacolato il piano che avrebbe portato all'estinzione di tutti gli Eldiani ad opera Zeke, Eren convince l l'Antenata Ymir Fritz a evocare il Boato della Terra, una terrificante, gigantesca marcia di Giganti Colossali in grado di distruggere tutti i territori del mondo.

A capo del Boato, in una versione bizzarra, orrida e monumentale del Gigante Fondatore, Eren procede verso la sua missione: la disfatta del genere umano e la conseguente salvezza dell'isola di Paradis e degli Eldiani, specialmente dei suoi amici.

E mentre il Boato avanza portando sgomento e distruzione a Marley, i sopravvissuti del Corpo di Ricerca e i Giganti onorari Marleyiani, fermati gli Jaegeristi, si preparano allo scontro conclusivo.

Nonostante la scarsità del tempo, lo speciale utilizza perfettamente ogni secondo a disposizione in un incantevole episodio corale che non lascia fuori nessuno e che addirittura si concentra su piccoli, vibranti dettagli: l'uccellino poggiato sull'imbarcazione in movimento, simbolo del mondo sconosciuto a Paradis per oltre cent'anni, il dialogo febbricitante tra Armin e Annie, l'attesa eppure odiata morte di Floch, il combattimento di Hange.

Tutto ha un senso, ogni elemento trova una perfetta disposizione nel tempo e nello spazio ideali. Ogni personaggio ha la sua specifica missione all'interno della missione collettiva.

Un altro aspetto strutturale degno di nota è la verità più assurda, umana ed inquietante della trama de L'Attacco dei Giganti: nessuno è colpevole. Nessuno è innocente. L'intreccio del manga e conseguentemente dell'anime è talmente insidioso e pieno di verità nascoste che nessuno dei protagonisti è davvero conscio delle sue azioni né consapevole delle conseguenze. Eldiani privati delle bellezze del mondo. Eldiani umiliati e assoggettati a Marley. Marleyani che non hanno ancora dimenticato gli orrori del passato. Gigante contro gigante. Uomo contro uomo. Un universo intero in lotta.

Lo speciale si occupa anche di giustificare e spiegare la crudele decisione di Eren, attraverso tristi ed emozionanti flashback del suo periodo a Marley. Nel frattempo, gli altri protagonisti, in frame che ricordano molto il mondo mitologico degli Argonauti si riuniscono e si affrettano, inconsapevoli e spaventati per quello che verrà.

Gli appassionati dell'omonimo manga sanno già cosa aspettarsi; per tutti gli altri, le conclusioni saranno tirate nell'autunno del 2023, periodo in cui arriverà l'ultimissima parte de L'Attacco dei Giganti.

Di seguito la nuova sigla: Under the Tree dei SiM (Silence iz Mine).