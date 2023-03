Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 03 marzo 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L’attacco dei Giganti (Shingeki no kyojin) è un manga ideato e disegnato da Hajime Isayama grazie a cui l’autore originario di Hita ha ottenuto la gloria e la vittoria di prestigiosi riconoscimenti all’interno dell’universo della fumettistica giapponese ed oltre.

Dai 34 tankobon che quattro anni fa hanno complessivamente raggiunto i 100 milioni di copie, nel 2013 è nato un anime che ha conquistato tutto il mondo.

Lo scorso novembre, Isayama è stato protagonista per due giorni all’interno di uno dei panel della fiera Anime a New York City commuovendosi per l’affetto e il calore che i fan hanno rivolto alla sua creazione.

Le prime tre stagioni della serie TV sono state dirette da Tetsurō Araki reduce dalla regia del parimenti noto Death Note. Invece, l’ultima stagione - di cui la terza parte andrà a chiudere le fila della storia – è stata diretta da Yoshiki Hayashi mentre Yusuke Tannawa ne ha prodotto la grafica digitale.

La storia

In un medioevo alternativo, la restante popolazione della Terra è costretta a vivere al riparo tra le mura per sfuggire alla pericolosa presenza dei giganti, studiati e combattuti dal Corpo di Ricerca, una delle tre forze armate, insieme al Corpo di Gendarmeria e al Corpo di Guarnigione che proteggono gli umani.

Un giorno, le mura più esterne, quelle del cosiddetto Wall Maria vengono attaccate, portando orrore e distruzione tra gli abitanti del distretto di Shiganshina, tra cui Eren, Mikasa e Armin. Ed è proprio sulle vicende intrecciate di questi tre giovanissimi ragazzi che si posa la trama de L’attacco dei giganti.

Il capitolo finale

La terza parte dell’ultima stagione dell’anime partirà dalla trasformazione di Eren nel Gigante Fondatore e dal risveglio del Boato della Terra. L’ultima stagione – per i fortunati che sono riusciti nell’impresa di non andare a sgraffignare le fumetterie in cerca di spoiler, vedrà risolversi l’intricata trama dell’anime attraverso le vicende dei suoi variegati personaggi.

I personaggi

I volti della serie TV resteranno quelli di:

Eren Jaeger doppiato da Yuuki Kaji

Mikasa Ackerman doppiata da Yui Ishikawa

Armin Arlert doppiato da Marina Inoue

Jean Kirschstein doppiato da Kishō Taniyama

Annie Leonhart doppiata da Yū Shimamura

Reiner Braun doppiato da Yoshimasa Hosoya

Connie Springer doppiato da Hiro Shimono

Hanji Zoe doppiata da Satomi Ishihara

Levi doppiato da Hiroshi Kamiya

Historia Reiss doppiata da Shiori Mikami

Gli episodi, la data d’uscita e il trailer

La prima parte del capitolo conclusivo dell’anime sarà disponibile da sabato 4 marzo. I titoli dei primi due episodi del capitolo conclusivo sono Boato e Peccatori.

Di seguito, il trailer ufficiale.

Le altre parti de L'Attacco dei Giganti sono visibili interamente su Amazon Prime Video e su Crunchyroll e, in parte, su Netflix.