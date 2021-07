Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 07 giugno 2021

Katla è una serie TV thriller-fantascientifica islandese, creata e diretta da Baltasar Kormákur e Sigurjón Kjartansson per la società di streaming Netflix.

Trama

Un anno dopo l’eruzione del vulcano subglaciale Katla, la pace e la tranquillità che regnano a Vik, piccolo villaggio nel sud dell’Islanda, situato ai piedi del ghiacciaio che copre la cima del vulcano, vengono stravolte; molti degli abitanti sono stati evacuati, e i pochi rimasti cercano di fare il possibile per contribuire al bene della comunità.

Con lo scioglimento del ghiacciaio causato dall’eruzione, qualcosa di antico e misterioso tornerà in superficie, con esiti che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Cast

Il cast di Katla vede la presenza di molti attori non particolarmente noti al pubblico italiano. Tra di essi:

Guðrún Eyfjörð ;

; Íris Tanja Flygenring ;

; Ingvar Sigurðsson ;

; Þorsteinn Bachmann ;

; Sólveig Arnarsdóttir ;

; Björn Thors ;

; Aliette Opheim.

Data di uscita e trailer

La prima stagione di Katla, composta da otto episodi, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 17 giugno.

Di seguito, il trailer ufficiale rilasciato dalla società di streaming.

Per maggiori informazioni sulla nuova serie TV e per seguire tutti gli aggiornamenti, vi rimandiamo alla scheda dedicata.

In questo articolo, trovate invece tutte le altre proposte Netflix di giugno.