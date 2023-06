Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Lo scandalo Watergate, uno degli episodi più infamanti della storia politica americana, ritorna al centro dell'attenzione con Infiltrati alla Casa Bianca (White House Plumbers), nuova miniserie di HBO e in arrivo su Sky e NOW.

Questo scandalo, che provocò la caduta del Presidente Richard Nixon, rappresenta un atto senza precedenti di spionaggio politico, mettendo in luce le estreme misure che anche le figure più rispettate del Paese sono pronte a intraprendere in nome di un presunto bene superiore. Pur essendo un evento ampiamente documentato e raffigurato in vari film e serie TV, lo spettacolo promette di focalizzare l'attenzione come mai prima d'ora sui responsabili di questo crimine, da quando misero in moto la serie di eventi che avrebbe rovesciato una presidenza.

Prodotto dai creatori di Veep e Succession, Infiltrati alla Casa Bianca si profila come una delle serie limitate più attese del 2023. Centrato sulla figura degli agenti E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), lo show illustrerà le motivazioni, l'attuazione e le conseguenze degli atti compiuti da questi uomini e dai loro cospiratori, e come le loro azioni abbiano cambiato per sempre gli Stati Uniti d'America.

Trama

La serie limitata di 5 episodi esaminerà gli eventi direttamente prima, durante e dopo lo scandalo Watergate e approfondirà l'effetto che questo evento ha avuto sulla politica americana.

I White House Plumbers erano un'unità governativa speciale creata da Richard Nixon appena una settimana dopo la divulgazione dei Pentagon Papers, una serie di documenti governativi che rivelavano in dettaglio le vere ragioni della guerra in Vietnam e le incongruenze tra i fatti e le dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca.

Il gruppo fu creato con lo scopo specifico di "tappare le perdite" di informazioni (ecco perché vennero chiamati "idraulici") che avrebbero potuto portare all'ulteriore divulgazione di dati riservati. Prima del loro coinvolgimento nello scandalo Watergate, tentarono di screditare la figura di Daniel Ellsberg, colui che rivelò i documenti del Pentagono e che condusse indagini personali sull'incidente di Chappaquiddick (che coinvolse Ted Kennedy) e sull'assassinio di Ngo Dinh Diem, all'epoca presidente del Vietnam del Sud.

Il trailer - che trovate in calce - sembra offrire una rappresentazione più umoristica degli eventi, con momenti di comicità. Vi è una chiara consapevolezza della natura illegale di quanto stava per essere fatto, come evidenziato dal sorriso beffardo di Hunt quando gli viene detto di non farsi scoprire. Il trailer si conclude con un divertente scambio tra Hunt e Liddy. Quando Liddy chiede chi abbia realmente ucciso John F. Kennedy, la sola risposta di Hunt è un'esasperata esclamazione: "Oh, Cristo".

La sinossi ufficiale non rivela troppe informazioni, ma introduce il concetto generale dell'attesa serie drammatica: "Infiltrati alla Casa Bianca racconta la storia di come i sabotatori politici di Nixon e le menti del Watergate, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), abbiano accidentalmente rovesciato la presidenza che stavano cercando di proteggere con zelo".

Cast e personaggi

Infiltrati alla Casa Bianca vedrà i seguenti protagonisti:

Woody Harrelson - E. Howard Hunt, un ufficiale della CIA che è stato incaricato di identificare i responsabili delle fughe di notizie sulla sicurezza nazionale in seguito alla pubblicazione delle Carte del Pentagono nel 1971. Hunt è stato condannato per furto con scasso, cospirazione e intercettazioni telefoniche e ha scontato 33 mesi di carcere per le accuse;

- E. Howard Hunt, un ufficiale della CIA che è stato incaricato di identificare i responsabili delle fughe di notizie sulla sicurezza nazionale in seguito alla pubblicazione delle Carte del Pentagono nel 1971. Hunt è stato condannato per furto con scasso, cospirazione e intercettazioni telefoniche e ha scontato 33 mesi di carcere per le accuse; Justin Theroux - G. Gordon Liddy, un avvocato della Casa Bianca che ha lavorato al fianco di Hunt per dirigere il furto con scasso del quartier generale del DNC nell'edificio Watergate. Liddy è stato condannato per furto con scasso, cospirazione e rifiuto di testimoniare alla commissione del Senato che indaga sul Watergate. Ha scontato quasi 52 mesi in una prigione federale per le accuse;

- G. Gordon Liddy, un avvocato della Casa Bianca che ha lavorato al fianco di Hunt per dirigere il furto con scasso del quartier generale del DNC nell'edificio Watergate. Liddy è stato condannato per furto con scasso, cospirazione e rifiuto di testimoniare alla commissione del Senato che indaga sul Watergate. Ha scontato quasi 52 mesi in una prigione federale per le accuse; Lena Headey - Dorothy Hunt, moglie di E. Howard Hunt. La signora Hunt è stata una delle 45 persone uccise nello schianto del volo 553 della United Airlines l'8 dicembre 1972, nel quartiere di West Lawn a Chicago;

- Dorothy Hunt, moglie di E. Howard Hunt. La signora Hunt è stata una delle 45 persone uccise nello schianto del volo 553 della United Airlines l'8 dicembre 1972, nel quartiere di West Lawn a Chicago; Domhnall Gleeson - John Dean, un avvocato che ha servito come consigliere della Casa Bianca di Nixon da luglio 1970 ad aprile 1973. Dopo il suo ruolo nella copertura dello scandalo Watergate, ha testimoniato al Congresso e si è dichiarato colpevole di un singolo crimine in cambio di una pena ridotta se sarebbe servito come testimone chiave per l'accusa Watergate. Dean è stato radiato dall'albo come avvocato in seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza;

- John Dean, un avvocato che ha servito come consigliere della Casa Bianca di Nixon da luglio 1970 ad aprile 1973. Dopo il suo ruolo nella copertura dello scandalo Watergate, ha testimoniato al Congresso e si è dichiarato colpevole di un singolo crimine in cambio di una pena ridotta se sarebbe servito come testimone chiave per l'accusa Watergate. Dean è stato radiato dall'albo come avvocato in seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza; Judy Greer - Fran Liddy, moglie di G. Gordon Liddy;

- Fran Liddy, moglie di G. Gordon Liddy; Kim Coates - Frank Sturgis;

- Frank Sturgis; Gary Cole - Mark Felt;

- Mark Felt; Toby Huss - James W. McCord Jr.;

- James W. McCord Jr.; Liam James - San Giovanni Hunt;

- San Giovanni Hunt; Tony Plana - Eugenio "Muscolito" Martínez;

- Eugenio "Muscolito" Martínez; Yul Vazquez - Bernard "Macho" Barker;

- Bernard "Macho" Barker; Zoe Levin - Lisa Hunt;

- Lisa Hunt; Nelson Ascencio - Virgilio "Villo" González;

- Virgilio "Villo" González; Rich Sommer - Egil "Bud" Krogh;

- Egil "Bud" Krogh; Tre Ryder - David Hunt;

- David Hunt; Alexis Valdés - Felipe De Diego;

- Felipe De Diego; Ike Barinholtz - Jeb Stuart Magruder;

- Jeb Stuart Magruder; John Carroll Lynch - John N. Mitchell;

- John N. Mitchell; Joel Murray - Don;

- Don; Emily Pendergast - Edwina;

- Edwina; Kathleen Turner - Dita Beard;

- Dita Beard; Zak Orth - Alfred C. Baldwin III;

- Alfred C. Baldwin III; Kiernan Shipka - Kevan Hunt;

- Kevan Hunt; Marc Menchaca - Carl Shoffler;

- Carl Shoffler; David Pasquesi - James Jesus Angleton;

- James Jesus Angleton; Eddie K. Robinson - Frank Wills;

- Frank Wills; F. Murray Abraham - Giudice John Sirica;

- Giudice John Sirica; Corbin Bernsen - Richard Kleindienst;

- Richard Kleindienst; David Krumholtz - William Bittman;

- William Bittman; Neil Casey - Douglas Caddy;

- Douglas Caddy; Prema Cruz - Michele Clark;

- Michele Clark; Peter Serafinowicz - William F. Buckley Jr.;

- William F. Buckley Jr.; Steven Bauer - Dottor Manuel Artime;

- Dottor Manuel Artime; Annie Fitzgerald ;

; Peter Grosz - Conte Silbert;

- Conte Silbert; Robert Smigel - detenuto Friedman.

Tra le guest star troviamo:

Jim Downey - Spencer Oliver;

- Spencer Oliver; Joel Van Liew - David Young;

- David Young; JP Manoux - Robert Mardian.

Episodi e data di uscita

La miniserie sarà costituita da soli 5 episodi, che debutteranno su Sky e NOW a partire dall'11 giugno.

Episodio 1x01: The Beverly Hills Burglary - E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy hanno il compito di indagare sulla fuga di documenti del Pentagono, radunando una squadra di cubani per infiltrarsi nell'ufficio dello psichiatra dell'informatore Daniel Ellsberg; Hunt e sua moglie, Dorothy, conoscono i Liddy;

- E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy hanno il compito di indagare sulla fuga di documenti del Pentagono, radunando una squadra di cubani per infiltrarsi nell'ufficio dello psichiatra dell'informatore Daniel Ellsberg; Hunt e sua moglie, Dorothy, conoscono i Liddy; Episodio 1x02: Please Destroy This, Huh - Mentre Hunt e Dorothy intrattengono Liddy e sua moglie Fran nel loro esclusivo country club, i loro figli Lisa e Saint John dipingono un ritratto tutt'altro che perfetto della famiglia;

- Mentre Hunt e Dorothy intrattengono Liddy e sua moglie Fran nel loro esclusivo country club, i loro figli Lisa e Saint John dipingono un ritratto tutt'altro che perfetto della famiglia; Episodio 1x03: Don't Drink the Whiskey at the Watergate - Hunt, Liddy e i cubani tentano di irrompere negli uffici del DNC al Watergate per installare delle cimici per la Casa Bianca;

- Hunt, Liddy e i cubani tentano di irrompere negli uffici del DNC al Watergate per installare delle cimici per la Casa Bianca; Episodio 1x04: The Writer's Wife - Scosso dagli arresti al Watergate, Hunt chiede l'aiuto di Saint John per smaltire le prove. Liddy avverte il procuratore generale che i furti con scasso possono essere ricondotti al Presidente, e Dorothy deve assumere il controllo per proteggere la sua famiglia e i Liddy;

- Scosso dagli arresti al Watergate, Hunt chiede l'aiuto di Saint John per smaltire le prove. Liddy avverte il procuratore generale che i furti con scasso possono essere ricondotti al Presidente, e Dorothy deve assumere il controllo per proteggere la sua famiglia e i Liddy; Episodio 1x05: Jackasses, Clowns and Idiots - Liddy condivide le sue preoccupazioni sulla stabilità di Hunt con John Dean, e la figlia di Hunt sfrutta un taccuino segreto per convincere suo padre a dire la verità nella sua testimonianza al Senato. Quando il Presidente si dimette, le vite sono rovinate.

Data la sua natura di miniserie limitata, possiamo aspettarci che Infiltrati alla Casa Bianca giunga a una conclusione definitiva nel corso dei suoi 5 episodi. Considerando che ogni episodio dovrebbe durare circa 40 minuti, ci aspettiamo una serie agile e concentrata, con poche (o nessuna) scene filler. Data la brevità dello spettacolo e l'attenzione focalizzata sullo scandalo Watergate, è possibile che le precedenti operazioni degli "idraulici" vengano solo accennate.

Trailer