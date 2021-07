Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il catalogo Netflix non manca mai di varietà e di prodotti originali, ai quali sta per aggiungersi uno spettacolo che farà sicuramente chiacchierare gli spettatori. Stiamo parlando di Hit & Run, che debutterà sulla piattaforma il 6 agosto e la cui trama promette mistero, intrighi e sequenze d'azione che ricorderanno il famoso film con Liam Neeson Io Vi Troverò.

Lo spettacolo thriller, che si svolge in Israele e negli Stati Uniti, è incentrato su un uomo che cerca vendetta sulle persone che hanno ucciso sua moglie in un incidente stradale.

Di seguito, tutte le informazioni note sulla serie TV!

La trama

Lo spettacolo d'azione inizia quando Danielle Wexler (Kaelen Ohm) decide di lasciare il marito, la guida turistica Segev Azulai (Lior Raz), e la loro figlia Ella Azulai (Neta Orbach) a Tel Aviv, in Israele, per andare a New York a fare un'audizione di ballo.

Il giorno in cui l'americana sta per partire, viene travolta da un'auto. Mentre le autorità inizialmente informano Segev dell'incidente, in seguito scopre che sua moglie potrebbe essere stata presa di mira.

A peggiorare le cose, i suoi assassini sono fuggiti negli Stati Uniti. Oltre ad essere un marito in lutto, Segev sembra anche essere un killer addestrato, ed è intenzionato a scoprire la verità su ciò che è accaduto.

"Forse non era lei la mira", dice Segev all'inizio del trailer. "Sai cosa ero. Quello che facevo".

Si dirige lui stesso nella Grande Mela e fa squadra con la sua ex ragazza, Naomi Hicks (Sanaa Lathan) per indagare su cosa sia successo. "Qualcuno ha ucciso mia moglie", dice Segev a Naomi una volta arrivato a New York. "Ho bisogno di trovare risposte".

Tuttavia, presto scopre di non sapere tutto di sua moglie, che potrebbe essere stata individuata e uccisa a causa del suo passato. Naomi suggerisce quindi che i due scoprano il passato di Danielle. Il trailer, ovviamente, non rivela cosa scoprono, ma Segev arriva alla conclusione che né lui né sua figlia non sono al sicuro. "Stanno inseguendo me e la mia famiglia", proclama a un certo punto dell'intensa anteprima.

Il cast

Il cast di Hit & Run è composto da:

Kaelen Ohm - Danielle Wexler Azulai

- Danielle Wexler Azulai Moran Rosenblatt - Tali Shapira

- Tali Shapira Lior Raz - Segev Azulai

- Segev Azulai Gregg Henry - Martin Wexler

- Martin Wexler Sanaa Lathan - Naomi Hicks

- Naomi Hicks Igal Naor - Tamir

- Tamir David Anthony Buglione - Mark Posner

- Mark Posner David Shumbris - David Chernik

- David Chernik Michael Aronov - Isaac

- Isaac Siena Kelly - Syd

- Syd Michelle Federer - Jenny Sharon

- Jenny Sharon Alex Gemeinhardt - Miles

- Miles Joe Giorgio - Mossad

- Mossad Alex Morf - Gordon Beller

I fan delle offerte internazionali su Netflix potrebbero riconoscere Lior Raz, che ha recitato nella serie drammatica Fauda. Il 49enne ha interpretato Doron Kabilio nelle prime tre stagioni del thriller politico. Lo show dovrebbe tornare per una quarta serie di episodi.

Sanaa Lathan è meglio conosciuta per il suo ruolo di Monica nel film d'amore del 2000, Love & Basketball e per aver recitato nel franchise The Best Man.

La moglie sullo schermo di Lior è interpretata da Kaelen Ohm, un'attrice canadese che ha interpretato Mary nel film del 2021 Queen of Spades.

La serie Hit & Run è stata prodotta e creata da Lior Raz, Avi Issacharoff, Dawn Prestwich e Nicole Yorkin.

Il trailer e la data di uscita

La prima stagione di Hit & Run, composta da nove episodi, sarà disponibile su Netflix a partire dal 6 agosto.