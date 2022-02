Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 21 febbraio 2022

Quando sai che Samuel L. Jackson è legato a un qualsiasi progetto, hai la certezza che sarà fantastico.

Al giorno d'oggi potrebbero esserci quasi troppe piattaforme di streaming, ma Apple TV+ è nota per le sue storie brillanti e le straordinarie interpretazioni del cast. Detto questo, Gli Ultimi Giorni di Tolomeo Grey è in cima alla lista di spettacoli che non vediamo l'ora di guardare.

La serie TV sarà un adattamento dell'acclamato romanzo di Walter Mosley, che sarà produttore esecutivo dello spettacolo e che ha adattato il suo libro per il piccolo schermo.

Di seguito, tutte le notizie note sul dramma di Apple TV+, incentrato su un uomo solitario alle prese con la demenza.

La trama

Il protagonista Tolomeo Grey è un uomo affetto da Alzheimer dimenticato dalla sua famiglia, dai suoi amici e persino da sé stesso. Improvvisamente lasciato senza il suo fidato custode e sul punto di sprofondare ancora di più in una demenza solitaria, Tolomeo viene assegnato alle cure dell'adolescente orfana Robyn. Quando vengono a conoscenza di un trattamento in grado di ripristinare i ricordi confusi dalla demenza del protagonista, inizia un viaggio verso verità scioccanti sul passato, presente e futuro.

Insieme a queste rivelazioni, mentre il trattamento svanisce, la memoria di Tolomeo inizia a dissiparsi a un ritmo più veloce del previsto, dando urgenza ai suoi sforzi per scoprire il passato.

Il nuovo trailer - che troverete in calce - mostra Jackson mentre si trasforma nel suo nuovo ruolo, dando una performance vulnerabile ma potente che contrasta con i suoi ruoli più famosi. Nel suo nuovo ruolo, Jackson porta sullo schermo sia la sua forza distintiva, che un nuovo punto di vista sensibile che affronta le dure realtà dell'invecchiamento e i suoi effetti isolanti.

Di recente, Jackson ha parlato dell'incarnazione del personaggio titolare e dell'attingere alle sue esperienze personali con l'Alzheimer:

"Vengo da una famiglia in cui mi sentivo come se fossi circondato dall'Alzheimer", ha condiviso, rivelando che vari membri della sua famiglia sono stati colpiti dalla malattia. "Li ho visti cambiare, deteriorarsi e diventare persone diverse nel corso degli anni".

Oltre a Jackson e Mosley, anche Diane Houslin, Ramin Bahrani, Eli Selden e David Levine e LaTanya Richardson sono produttori esecutivi.

Il cast

Samuel L. Jackson - Tolomeo Grey

- Tolomeo Grey Dominique Fishback - Robyn

- Robyn Walton Goggins - Dr. Rubin

- Dr. Rubin Marsha Stephanie Blake - Niecie

- Niecie Damon Gupton - Coydog

- Coydog Cynthia McWilliams - Sensia

- Sensia Omar Benson Miller - Reggie Lloyd

- Reggie Lloyd Maury Ginsberg - Moishe Abromovitz

- Moishe Abromovitz JoAnn Willette - giudice Alison McCarty

Data di uscita e trailer

Il dramma in sei parti debutterà in tutto il mondo su Apple TV+ venerdì 11 marzo, data in cui verranno rilasciati i primi due episodi, seguiti da episodi settimanali ogni venerdì per il resto della serie.