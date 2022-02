Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Willy, il principe di Bel-Air è andato in onda per la prima volta il 10 settembre del 1990 e, dopo sei stagioni, la serie televisiva si è conclusa a maggio del '96; il reboot, una drammatica reinvenzione dell'iconica sit-com sta per debuttare.

Bel-Air è stato creato da Jada Pinkett Smith, insieme alla Westbrook Studios di Will Smith e Universal Television. Mentre T.J. Brady e Rasheed Newson (The 100), sono produttori esecutivi e co-showrunner. Infine Morgan Cooper dirige e funge da co-sceneggiatore e produttore esecutivo.

Trama

La sinossi ufficiale condivisa da Peacock recita in questo modo:

"Ambientato nell'America moderna, Bel-Air è un drammatico analogico serializzato di un'ora della sitcom degli anni '90 The Fresh Prince of Bel-Air che si appoggia alla premessa originale: il complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia ai palazzi recintati di Bel-Air. Con una visione reinventata, Bel-Air si immergerà più a fondo nei conflitti intrinseci, le emozioni e i pregiudizi che erano impossibili da esplorare completamente in una sitcom di 30 minuti, pur offrendo spavalderia e ammiccando allo spettacolo originale".

Il confronto con l'originale

Lo show riprende la trama di Willy, in principe di Bel-Air, quando la vita di un ragazzo cresciuto a Philadelphia cambia drasticamente nel momento in cui sua madre, preoccupata per l’ambiente pericoloso in cui lui vive, decide di mandarlo a Bel-Air nella villa dei facoltosi zii.

Diversamente dalla serie TV madre, Bel-Air sarà un dramma con episodi da un'ora ciascuno. Il reboot pur mantenendo la premessa di base dello spettacolo originale e trasportandolo nell'America moderna si tuffa più in profondità nei conflitti che attraversano la vita dei protagonisti.

Cast

La prima impresa per la produzione e gli addetti ai lavori è stata quella di scegliere il nuovo volto del personaggio che ha reso Will Smith una giovane star. Per interpretare il protagonista, Will, è stato scelto Jabari Banks, alla sua prima apparizione televisiva e la notizia gli è stata data dallo stesso Will Smith.

Per completare il cast principale sono stati scritturati:

Adrian Holmes nel ruolo di Phillip Banks;

nel ruolo di Phillip Banks; Cassandra Freeman nel ruolo di Vivian Banks;

nel ruolo di Vivian Banks; Olly Sholotan nel ruolo di Carlton Banks;

nel ruolo di Carlton Banks; Coco Jones nel ruolo di Hilary Banks;

nel ruolo di Hilary Banks; Akira Akbar nel ruolo di Ashley Banks;

nel ruolo di Ashley Banks; Jimmy Akingbola nel ruolo di Geoffrey;

nel ruolo di Geoffrey; Jordan L. Jones nel ruolo di Jazz;

nel ruolo di Jazz; Simone Joy Jones nel ruolo di Lisa.

Data d'uscita, episodi e trailer

Bel-Air debutterà il 13 febbraio su Peacock con i primi tre episodi mentre i successivi saranno disponibili settimanalmente. Al momento non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale per l’Italia.

Curiosità

La serie TV è stata ispirata da un trailer dei fan di Morgan Cooper, e Will Smith condividendolo ha scritto:

"3 anni fa, il mio amico Morgan Cooper ha caricato il suo trailer dei fan su Youtube, mostrando come immaginava il Principe di Bel-Air come un dramma. Ora, ecco il primo sguardo completo sulla sua rivisitazione che mi è sempre stata a cuore. Non vedo l'ora che voi possiate vederlo dal febbraio 13 su @Peacock".

Dunque, come sempre presto o tardi nelle arti, il pubblico regna sovrano.