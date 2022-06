Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo due sole stagioni di otto episodi ciascuna, s’interrompe bruscamente la corsa di Woke, la comedy con protagonista la star di New Girl, Lamorne Morris: è stato infatti annunciato che il servizio streaming di Hulu ha ufficialmente cancellato la serie ispirata alla vita dell’artista Keith Knight.

Lo show, miscelando live-action a brevi intermezzi animati, seguiva le vicende di Keef, un fumettista nero in procinto di raggiungere il successo, quando un incidente inaspettato cambia radicalmente ogni cosa. Con una ritrovata consapevolezza e una strana capacità che gli permette di vedere gli oggetti che lo circondano prendere vita e parlargli, l’autore si troverà a gestire nuove sfide, cercando di non perdere tutto ciò che aveva precedentemente costruito.

Oltre a Morris, il cast vedeva la presenza di T. Murph, Blake Anderson, Sasheer Zamata e Rose McIver, mentre lo stesso Knight figurava come co-creatore insieme a Marshall Todd, coinvolto anche in veste di produttore esecutivo con Maurice "Mo" Marable, Aeysha Carr, Richie Schwartz, John Will, Will Gluck ed Eric Christian Olsen.

