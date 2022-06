Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

A marzo è andata in onda su HBO la prima stagione di Winning Time, che è stata resa disponibile in Italia da Sky Atlantic e sulla piattaforma NOW dal 2 giugno.

La trama della serie TV rimanda alla vera storia di una squadra di basket NBA che ha fatto la storia. Al centro ci sono le vite personali e professionali di chi gravitava intorno ai Los Angeles Lakers negli anni ’80, un gruppo che ha ridefinito un’era sia fuori che dentro il campo.

Visto il successo di visualizzazioni negli USA - che ha attirato 1,6 milioni di spettatori totali - e l'elogio della critica, HBO ha rinnovato lo show per una seconda stagione.

Thomas Mass, che interpreta Johnny Buss, figlio del proprietario dei Lakers Jerry Buss (John C. Reilly), è stato confermato per la prossima stagione. Nel finale della prima stagione, Jerry è ancora sconvolto dalla morte di sua madre.

Creata in collaborazione da Max Borenstein, Jim Hecht e Adam McKay, lo show è un adattamento del libro di Jeff Pearlman, Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty degli anni '80.

Fonte: Deadline