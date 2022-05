Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Un'immersione nell'età dell'oro dell'NBA attraverso la storia del decennio magico che fece entrare i Lakers nella leggenda del basket mondiale, è ciò che sviluppa e racconta la serie TV sportiva Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Firmato da Adam McKay (Succession), targato HBO e tratto dal libro Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s dello scrittore sportivo Jeff Pearlman, lo show è scritto da Max Borenstein (Godzilla).

La serie TV ha ottenuto un gran successo negli USA, attirando 1,6 milioni di spettatori totali sia su HBO che su HBO Max. Il finale è aumentato del 73% rispetto al pubblico originale della premiere della stagione. Il debutto ha portato circa 900.000 spettatori e da allora è cresciuto fino a quasi 8 milioni. In visione lineare, il finale ha guadagnato 534.000 spettatori, più del doppio di quello della prima. Gli episodi hanno attualmente una media di 6 milioni di spettatori.

Il cast è composto da John C. Reilly come proprietario della squadra, Jerry Buss; Jason Clarke è Jerry West, campione NBA e dirigente dei Lakers Jerry West, mentre Quincy Isaiah e Solomon Hughes interpretano rispettivamente Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Al loro fianco ci saranno inoltre Jason Segel (How I Met Your Mother) come Paul Westhead, professore di lettere che si trasformò in assistente coach della squadra e Adrien Brody (Peaky Blinders) che interpreta il coach Pat Riley.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty è composta da dieci episodi e sarà disponibile su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW dal 2 giugno, in concomitanza con la partenza delle NBA Finals.

La serie TV è già stata rinnovata per una seconda stagione.