Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

The CW ha rilasciato la sinossi dell'episodio finale della prima stagione di Walker, intitolato Drive e che andrà in onda il 12 agosto. Ci sarà una grande rivelazione in arrivo in questo finale ma ci sono pochissime altre informazioni. Sembra probabile che abbia qualcosa a che fare con la morte della moglie di Walker, che ha guidato gran parte della trama della prima stagione.

La serie ha diversi legami sentimentali per molti spettatori. Non solo è una reinvenzione di Walker Texas Ranger, ma è anche il primo lavoro che la star di Supernatural Jared Padalecki ha fatto dopo la fine di quel viaggio di 15 anni.

Ecco le parole dell'attore:

"Con Supernatural siamo stati io e Jensen per così tanti anni. In Walker sono il protagonista solista, ma abbiamo un cast fantastico e vasto. Voglio dire, abbiamo Lindsey Morgan, che è la mia compagna di lavoro nello show. Abbiamo Keegan Allen, che interpreta mio fratello. Ho figli, ho genitori. Abbiamo il capitano dei Ranger. Ci sono molti altri modi per dare corpo a questo mondo, non sono solo attraverso gli occhi di Cordell Walker. Penso che la differenza più grande per me sia che, in Supernatural, non ero un produttore o un produttore esecutivo, quindi quando finivo le riprese la mia giornata era finita, mentre ora hanno bisogno che guardi i quotidiani o discuta con gli altri sulle scelte da fare per lo show. C'è sempre qualcosa da fare. Voglio dire, fortunatamente, tengo molto a questo show, e ne sono davvero orgoglioso, mi piace molto lavorarci e cercare di risolvere quel puzzle. Ma sicuramente c'è stato un cambiamento".

Di seguito la sinossi del finale di stagione: "Il mondo di Walker (Jared Padalecki) va in frantumi dopo aver ricevuto una notizia scioccante che cambia tutto".

L'episodio è stato diretto da Steve Robin e scritto da Seamus Kevin Fahey e Anna Fricke.

Fonte: Comic Book