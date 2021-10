Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 16 ore fa

Un tuffo nel passato attende i fan di Walker, recente reboot targato The CW della celebre serie degli anni ’90 con Chuck Norris: sembra infatti che nella prossima stagione siano previste alcune sequenze flashback, che esploreranno i retroscena dello stesso Cordell Walker (Jared Padalecki di Supernatural).

Per l’occasione il giovane attore Mason Thames, conosciuto per il ruolo di Danny Stevens in For All Mankind e che apparirà presto a fianco di Ethan Hawke nell’horror The Black Phone, è stato scritturato per interpretare la versione giovanile del protagonista.

Stando alla descrizione rilasciata dalla rete televisiva, il futuro texas ranger è maturato crescendo in un ranch, per poi trasferirsi ad Austin. Piantagrane dall’animo curioso e romantico, il teenager è destinato a diventare un anticonformista uomo di legge.

Thames si unisce al cast che comprende il già citato Padalecki, Lindsey Morgan (The 100), Keegan Allen (Pretty Little Liars), Mitch Pileggi (X-Files), Molly Hagan (Jane the Virgin), Violet Brinson, Kale Culley, Coby Bell (The Gifted), Jeff Pierre e Odette Annable (Supergirl).

La seconda stagione di Walker è attesa in America per il prossimo 28 ottobre.

Fonte: Comic Book